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Fiscalía y PDI realizan diligencias en el Senado por denuncia contra Camila Flores por presunto fraude al Fisco

Según consignó 24Horas, los funcionarios buscan retirar equipos electrónicos y otras pertenencias de la senadora de RN.

Patricia Schüller Gamboa
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Fiscalía y PDI realizan diligencias en el Senado por denuncia contra Camila Flores por presunto fraude al Fisco

La Fiscalía Regional de Valparaíso, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), se encuentran realizando diligencias en el Senado. Esto tras una denuncia contra la senadora Camila Flores (RN).

Según consignó 24Horas, los funcionarios buscan retirar equipos electrónicos y otras pertenencias de la parlamentaria.

El procedimiento se realiza en el marco de una investigación reservada en contra de la legisladora. Esto por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco.

Flores había señalado que “producto de una denuncia de carácter anónima y cada día que pasa tengo más certezas que dudas respecto del anonimato de esa denuncia. Está siendo investigada por el Ministerio Público. Niego total y absolutamente los hechos”.

Dijo que se enteró de esta situación “producto de un reportaje de televisión”

Asimismo, había señalado que se enteró de esta situación “producto de un reportaje de televisión, ya que la causa es de carácter reservado. Por lo tanto no sé lo que se me imputa, no sé qué antecedentes existen hasta el día de hoy de la causa, así lo estableció la fiscal a cargo”.

“Yo ya he instruido y he solicitado a mi banco buscar las cartolas de mi cuenta corriente de los últimos años para poder aportárselo a la fiscal que lleva la causa, incluso sin necesidad de que ella había levantado un secreto bancario y portárselo yo voluntariamente”, dijo en esa ocasión.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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