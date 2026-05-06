Kast cuestiona financiamiento a investigaciones en centros educacionales

El Presidente José Antonio Kast cuestionó el financiamiento a investigaciones en centros educacionales. Planteó realizar un seguimiento a los recursos que se han entregado.



Durante el encuentro ciudadano “Presidente Presente” en Puerto Montt, el Mandatario apuntó al financiamiento público de investigaciones y a los resultados de estas.



“En Valdivia, donde tuvo este incidente de ataque la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado. Y se van a sorprender”, manifestó.



Añadió que “a veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno (…) Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas”.

“Todos los ministros cuentan con el respaldo del Presidente de la República”

Kast abordó también los cuestionamientos al titular de Vivienda, Iván Produje. Sostuvo que “todos los ministros cuentan con el respaldo del Presidente de la República. Fueron todos contactados previamente, antes de que juráramos el 11 de marzo y con todos hablamos de lo que es el proyecto país”.



Asimismo, descartó que exista una contraposición en el Ejecutivo. Aseguró que “pueden haber distintas miradas dentro de un gabinete, y eso enriquece la construcción de lo que estamos haciendo”.



“Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas miradas para recuperar Chile”, subrayó.