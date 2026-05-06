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Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos falsas de ella en ropa interior generadas con IA

La primera ministra italiana dio cuenta de la situación este martes, y realizó un profundo descargo. “Los ‘deepfakes’ son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme, pero muchos otros no”, sostuvo.

Leonardo Medina
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Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos falsas de ella en ropa interior generadas con IA

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció este martes la circulación de una foto falsa generada con Inteligencia Artificial (IA), donde aparecía posando en ropa interior. 

Mediante sus redes sociales, la mandataria cuestionó la difusión de este tipo de imágenes, y en su caso, acusó que estaban intentando difamarla

Meloni acompañó su denuncia con una de las fotos señaladas, donde se observa un mensaje que dice: “Foto falsa generada con IA”.

“En estos días circulan varias fotos mías falsas, generadas con inteligencia artificial y presentadas como verdaderas por algún diligente opositor”, escribió la primera ministra en su cuenta de X.

A la vez, mostró el mensaje del usuario que distribuyó el contenido, cuyo nombre fue pixelado. “Que una primera ministra se presente en estas condiciones es verdaderamente vergonzoso, indigno del rol institucional que ostenta. Pero ella no sabe qué cosa es la vergüenza”, señaló la persona. 

La mandataria realizó un profundo descargo, y planteó que “con tal de atacar e inventar falsedades, se utiliza realmente cualquier cosa”. 

“El punto va más allá de mí. Los ‘deepfakes’ son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme, pero muchos otros no”, sostuvo. 

Finalmente, mencionó que “por esto, una regla debería valer siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a cualquiera”.

De momento, se desconoce si la jefa del gobierno italiano denunciará el incidente ante las fuerzas del orden. 

Por su parte, en la misma publicación de su cuenta de X, Meloni comentó con cierto sentido del humor: “Debo reconocer que quien las ha creado, al menos en el caso adjunto, me ha mejorado bastante”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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