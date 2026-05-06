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Diputados del PDG llaman al Gobierno a perfeccionar proyecto de Reconstrucción Nacional tras advertencias de la CFA

Los parlamentarios enfatizaron que, si bien comparten la necesidad de reactivar el país, la estabilidad fiscal es innegociable para proteger a la clase media.

Patricia Schüller Gamboa
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Diputados del PDG llaman al Gobierno a perfeccionar proyecto de Reconstrucción Nacional tras advertencias de la CFA

Los parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), Tamara Ramírez, Patricio Briones, Fabián Ossandón y Flor Contreras, hicieron un llamado urgente al Ejecutivo para ajustar el proyecto de Reconstrucción Nacional. La solicitud surge tras el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que advierte sobre posibles riesgos financieros y déficits proyectados hacia la próxima década.

La diputada y subjefa de bancada, Tamara Ramírez, señaló que “como representantes de la clase media y defensores de una gestión pública eficiente, recibimos con máxima atención las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre el plan de Reconstrucción Nacional. Nuestra postura siempre ha sido clara, apoyamos la reactivación, pero no a costa de la estabilidad financiera del país.

Hacemos un llamado al Gobierno de José Antonio Kast a que, tal como ha manifestado su disposición al diálogo, actúe con prudencia fiscal y armonice el proyecto con las observaciones de la CFA. La reconstrucción de Chile debe ser sólida, transparente y, sobre todo, financiable”, indicó.

“La clase media y la clase media emergente siempre es la que paga los platos rotos”

Patricio Briones destacó que “la clase media y la clase media emergente siempre es la que paga los platos rotos. Frente a sectores fanáticos que no quieren ceder espacios de construcción, nosotros asumimos el desafío de poner en la discusión temas que otros no se atreven. Nos sumamos a una postura moderada: todo es perfectible, y queremos llevar mejoras sustanciales para el ciudadano que hoy sufre las consecuencias de crisis que pudieron manejarse mejor”.

El parlamentario Fabián Ossandón recalcó que “Chile necesita crecimiento, inversión y alivio para la clase media, pero también responsabilidad fiscal y certezas respecto a cómo se financiarán estas medidas en el tiempo. Le pedimos encarecidamente al Presidente Kast que considere lo planteado por el Consejo Fiscal Autónomo. Reformas de esta magnitud deben construirse sobre proyecciones responsables y escenarios realistas, resguardando la estabilidad de las finanzas públicas y la tranquilidad de las familias chilenas”.

Finalmente, la diputada Flor Contreras,  indicó que “nos preocupa profundamente la advertencia que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo, ya que son claros en señalar que este proyecto presenta riesgos financieros y déficits proyectados que llegan incluso a los próximos diez años. El Gobierno no puede ignorar estas alertas, porque cuando las cuentas fiscales no cuadran, quienes terminan pagando los platos rotos es la clase media. Hacemos un llamado al Ejecutivo a actuar con prudencia, a ajustar el proyecto y a dar certezas reales. Como diputada, creo debemos avanzar en medidas concretas que alivien el costo de la vida de las familias, especialmente en regiones”.

Kast descarta retirar urgencia a proyecto de Reconstrucción pese a alerta de CFA
Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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