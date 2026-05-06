Lugares turísticos en Chile: Conoce 5 de los mejores parques nacionales del sur

La zona sur del país es reconocida mundialmente por sus paisajes naturales, siendo uno de los sectores más atractivos para los viajeros entre los lugares turísticos en Chile.

En ese marco, los parques nacionales del sur se han convertido en verdaderos íconos del turismo, con destinos que atraen tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Por lo mismo, si buscas lugares turísticos en Chile que combinen aventura, naturaleza y cultura, a continuación te presentamos una lista con 5 de los parques nacionales del sur más destacados.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

Este parque, creado el 17 de agosto de 1926 y ubicado en la Región de Los Lagos, es el más antiguo de Chile. Destaca por sus volcanes, lagos y bosques nativos.

Atractivos principales

El Volcán Osorno, con su cima nevada.

El Lago Todos los Santos, de aguas color esmeralda.

Los Saltos del Petrohué, cascadas de gran caudal.

Actividades recomendadas

Excursiones en bote por el Lago Todos los Santos.

Caminatas por senderos con vistas al volcán.

Fotografía de paisajes naturales y aves acuáticas.

Consejos prácticos

El parque es ideal para familias y viajeros que buscan actividades de medio día entre los lugares turísticos en Chile. En tanto, Puerto Varas es la ciudad base más cercana.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Torres del Paine

Ubicado en la Región de Magallanes, Torres del Paine es considerado uno de los parques más famosos del mundo. Sus montañas, glaciares y lagos lo convierten en un destino imperdible entre lugares turísticos en Chile.

Atractivos principales

Las icónicas Torres del Paine.

El Glaciar Grey.

El Lago Pehoé.

Actividades recomendadas

Trekking en el circuito W y O, con rutas de varios días.

Navegación por el Lago Grey para ver los témpanos de hielo.

Observación de fauna como guanacos, zorros y cóndores.

Consejos prácticos

El clima es cambiante, por lo que se recomienda llevar ropa en capas. La mejor época para visitar es entre septiembre y abril, época que se caracteriza por presentar días más soleados.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Queulat

Situado en la Región de Aysén, este parque es famoso por su glaciar colgante y su exuberante vegetación.

Atractivos principales

El Ventisquero Colgante, un glaciar suspendido en la montaña.

Bosques siempreverdes con especies como coigües y tepas.

Ríos y cascadas cristalinas.

Actividades recomendadas

Senderismo hacia el mirador del glaciar.

Kayak en ríos y lagunas.

Observación de flora y fauna endémica.

Consejos prácticos

El acceso es por la Carretera Austral, lo que lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan aventura y tranquilidad.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Conguillío

En la Región de La Araucanía, el Parque Nacional Conguillío combina volcanes, lagos y bosques de araucarias milenarias, algo que lo perfila como un punto atractivo en los lugares turísticos en Chile.

Atractivos principales

El Volcán Llaima, uno de los más activos de Chile.

El Lago Conguillío, rodeado de bosques.

Bosques de araucarias que superan los mil años de edad.

Actividades recomendadas

Trekking por senderos como Sierra Nevada.

Camping junto al lago.

Observación de aves como el carpintero negro y el chucao.

Consejos prácticos

El parque es parte de la Reserva de la Biosfera Araucarias. Es ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Lugares turísticos en Chile: Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins

Ubicado en la Región de Los Lagos, este parque es uno de los más grandes del país y forma parte de la Ruta de los Parques de la Patagonia.

Atractivos principales

Bosques templados lluviosos con alerces milenarios.

Montañas y fiordos que se internan en el mar.

Cascadas y ríos caudalosos.

Actividades recomendadas

Caminatas por senderos interpretativos.

Camping en áreas habilitadas.

Exploración de la biodiversidad local.

Consejos prácticos

El parque fue creado gracias a la visión de conservación de Douglas Tompkins. Es uno de los lugares turísticos en Chile ideales para quienes valoran la sustentabilidad.

En definitiva, los parques nacionales del sur de Chile ofrecen experiencias únicas que van desde caminatas entre bosques milenarios, hasta la contemplación de glaciares imponentes.

Si estás buscando lugares turísticos en Chile que te conecten con la naturaleza y te regalen paisajes inolvidables, estos cinco parques son una gran opción.