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Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de causa por accidente donde murió el expresidente Piñera

La decisión se tomó tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público. En tanto, el abogado de la familia Piñera, Jorge Gálvez, indicó que sus representados se adhirieron a la petición.

Leonardo Medina
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Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de causa por accidente donde murió el expresidente Piñera

El Juzgado de Garantía de Río Bueno acogió este miércoles la solicitud del Ministerio Público y decretó el sobreseimiento definitivo de la causa por el accidente aéreo donde murió el expresidente Sebastián Piñera.

Dicho accidente ocurrió el 6 de febrero de 2024 en el Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.

El tribunal tomó la decisión luego de acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público.

Según consignó Emol, el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, entregó detalles acerca de la determinación. 

“Después de una investigación acabada y acuciosa, que contó con la colaboración de diversas instituciones públicas como también de carácter internacional, determinaron que este accidente se debió, precisamente a cuestiones ajenas a la intervención de terceras personas, descartándose la existencia de cualquier tipo de hecho ilícito”, sostuvo. 

En tanto, el abogado de la familia Piñera, Jorge Gálvez, mencionó que sus representados adhirieron a la petición del Ministerio Público.

“En la audiencia del día de hoy (…), adherimos a la solicitud del Ministerio Público de solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa”, expresó. 

A la vez, señaló: “Se estableció fehacientemente que no existió ningún hecho de carácter doloso ni negligente de terceras personas ni del propio piloto en el accidente”.

Finalmente, indicó que “queremos felicitar la acuciosidad del Ministerio Público, la discreción y la seriedad con que actuó, de la misma manera con que lo hizo la Dirección General de Aronáutica Civil”. El abogado destacó que esto “permite despejar cualquier duda respecto de las verdaderas causas de este fatal y triste accidente aéreo”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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