Más de 80 mil taxistas y transportistas escolares han recibido bono de $100.000

El Ministerio de Transportes informó que a la fecha 80.697 personas han sido beneficiadas con el bono de $100.000 que el plan Chile Sale Adelante está entregando a dueños y conductores de taxis básicos, colectivos y transporte escolar.

En detalle, 48.284 corresponden a la primera nómina y 32.413 a la segunda dada a conocer esta jornada.



Al respecto, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, afirmó que “este es un aporte directo a la economía de los dueños y conductores de taxis básicos, colectivos y transporte escolar. Cuyo fin es evitar un impacto mayor en las familias que los utilizan. Las postulaciones siguen abiertas en www.mtt.gob.cl y es muy importante tener su Cuenta Rut activa para recibir los fondos de manera oportuna”.



Este mecanismo permitirá a los beneficiados recibir un subsidio de $100 mil mensuales, mientras dure la contingencia (plazo de 6 meses). O hasta el mes siguiente que el petróleo Brent alcance un promedio de 80 dólares por barril.



“La rápida adopción del Bolsillo Electrónico Combustibles refleja nuestro compromiso de ser un canal efectivo para las políticas públicas. En estas primeras semanas, hemos facilitado miles de transportistas accedan a este subsidio de manera directa y transparente a través de su CuentaRUT, asegurando que los recursos lleguen de forma ágil a quienes lo necesitan”, señalaron desde BancoEstado.



Las postulaciones a este beneficio continúan abiertas a través de la plataforma dispuesta desde el 1 de abril en el sitio www.mtc.gob.cl. La misma plataforma permite realizar consultas para conocer el estado de la postulación, tanto para propietarios como para conductores.