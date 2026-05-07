Senadora Campillai sufrió accidente de tránsito en Cerro Navia

La senadora Fabiola Campillai sufrió un accidente de tránsito en horas de la mañana de este jueves en la comuna de Cerro Navia. Esto cuando se dirigía a participar de una actividad con el alcalde Mauro Tamayo.



El hecho ocurrió en Río Baker con La Araucanía, donde el vehículo en el que se movilizaba la parlamentaria colisionó de frente con otro.



A través de un comunicado, el equipo de Campillai señaló que “tanto la senadora como sus trabajadores se encuentran siendo evaluados, realizando la constatación de lesiones correspondiente, así como de todas las personas afectadas en este accidente”.



Finalmente, agradecieron “la preocupación y el cariño manifestado, iremos informando oportunamente sobre su estado de salud y evolución”.