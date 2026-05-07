Juez de EEUU difunde presunta nota de suicidio que habría escrito Jeffrey Epstein

Un juez federal de EEUU hizo pública una supuesta nota de suicidio que habría escrito Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por su excompañero de celda al interior de un libro.

“Me investigaron durante meses… ¡¡¡y no encontraron NADA!!! Así que me acusaron de unos hechos de hace 15 años”, son algunas de las frases escritas en una breve nota, cuya publicación fue ordenada por Kenneth Karas. El magistrado es juez del Tribunal Federal de Distrito de White Plains, Nueva York.

El texto, del cual no se ha comprobado su veracidad, añade: “Es un placer poder elegir cuándo es hora de decir adiós”. A la vez, concluye con las palabras de “no es divertido, no merece la pena!”.

La carta fue incluida en el expediente judicial del caso. De acuerdo al tribunal, Nicholas Tartaglione, excompañero de celda de Epstein, declaró haber descubierto la nota en julio de 2019.

Esto habría sucedido después de que Epstein fuera hallado inconsciente con una tira de tela envolviendo su cuello. El delincuente sexual sobrevivió en esa ocasión, pero fue encontrado muerto unas semanas después, a sus 66 años, en el Centro Correccional Metropolitano, en Manhattan.

Tartaglione, expolicía condenado por cuádruple asesinato a cuatro cadenas perpetuas, encontró la nota en una novela gráfica.

“Abrí el libro para leerlo y allí estaba”, declaró a The New York Times. Asimismo, explicó al citado que entregó la nota a sus abogados porque creía que podría haber sido útil si Epstein volvía a acusarlo de intentar hacerle daño.

Antes de hacer público el documento, el juez Kenneth Karas pidió su opinión a las partes del caso. La Fiscalía de Manhattan, que procesó a Tartaglione, no se opuso, alegando que “parece haber un fuerte interés público en las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein”.