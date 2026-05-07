Fiscal Garrido por operativo en Temucuicui y posterior ataque en Collipulli: “Son organizaciones netamente criminales”

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió al operativo realizado este miércoles en la comunidad Temucuicui. Se detuvo a cinco personas.



En conversación con Radio Universo, Garrido señaló que de las personas que fueron capturadas “por las órdenes, solo una de ellas le correspondía participación en los robos, en el incendio y en los disparos injustificados”. Esta quedó en prisión preventiva.



“Las otras dos personas solo tenían participación en el delito de receptación de vehículos motorizados y eso explica la diferencia de la medida cautelar”, indicó.



En cuanto al ataque incendiario ocurrido esta mañana en Collipulli, donde desconocidos quemaron al menos cuatro vehículos, el persecutor reveló que en el lugar se encontró un escrito. Este hacía “alusión, más bien de orden genérico, pero que podría estar vinculada con este mismo procedimiento o con otras reacciones”.



En ese sentido, afirmó que este tipo de acciones no “son infrecuentes. Cada vez que se adoptan decisiones por parte de la autoridad hay alguna reacción de estas organizaciones criminales. Lo que demuestra por lo demás la peligrosidad que tienen estos grupos”.



“Son organizaciones netamente criminales y no tienen nada que ver con el resto de personas que viven ahí pacíficamente y que hacen su vida de acuerdo con su pertenencia cultural”, agregó.



Respecto a Temucuicui, Garrido mencionó que se trata de una comunidad tradicional “que fue escindida”. Lo que significa que “personas que no respetaron la autoridad tradicional del pueblo mapuche ni al Lonko, crearon otra comunidad”.



“En ese sector muchas de las personas que integran esa comunidad se han dedicado desde hace tiempo a la comisión de delitos comunes, como los robos u otros”, aseguró.