Parisi se reunió con ministro Quiroz: “Estamos llegando a varios consensos”

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se reunió este jueves con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar el proyecto de Reconstrucción Nacional. Esto después que se cayera el acuerdo entre la colectividad y el Gobierno.



“Fue una reunión muy intensa. Somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos (…) A nosotros nos preocupa mucho la clase media y la clase media emergente. Y creo que se avanzó bastante”, manifestó Parisi.



Añadió que lograron “visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y también de los pañales. Hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y para una propuesta de cómo sería la devolución para los pañales”.



Parisi recalcó que “hay que seguir trabajando. Nuestros equipos técnicos, tanto de Hacienda como del PDG y nuestros diputados, van a estar trabajando todo el fin de semana. Pero yo estoy muy optimista porque esto va en beneficio de la gente. Más que gane alguien, o el gobierno o nosotros, lo que nos interesa es que gane la clase media”.



“Las conversaciones están muy vigentes. También ha estado trabajando gente técnica de Hacienda con nosotros, pero creo que fue una excelente reunión. Insisto, no fue fácil. El ministro Quiroz es bastante duro, yo también, pero aquí estamos luchando por la gente. Y lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo”, expresó.



Agregó que se encuentran en contacto con el ministro y criticó que “pudimos haber avanzado esta reunión antes y haber solucionado los impases. Estamos definiendo los montos que puede ser de reembolso para la gente. Obviamente el ministro tiene otra posición. Nosotros decimos que el reembolso, el ministro dice que es una bonificación, son detalles semánticos, pero lo interesante es que va a ir en beneficio de la gente”.



“Aquí nadie está cediendo. Estamos llegando a un acuerdo por la gente”, subrayó.