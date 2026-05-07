Walker por decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional: “Estamos tristes como agricultores”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y exministro de Agricultura, Antonio Walker, abordó la decisión de Iansa de suspender la compra de remolacha nacional para la temporada 2026-2027.



En conversación con Radio Agricultura, Walker afirmó que “estamos tristes como agricultores, porque la remolacha ha sido un cultivo emblemático para Chile”.



“Chile ha sembrado más de sesenta mil hectáreas hace cincuenta años. Estas remolachas se distribuían en cinco plantas remolacheras, donde ahí se producía el azúcar y se distribuía a lo largo y ancho de todo el país”, mencionó.



Añadió que “del punto de vista agrícola, de una agricultura que se había especializado en remolacha; una mala noticia”.



“Chile tiene los más altos rendimientos del mundo en remolacha. Hay una expertise, hay un conocimiento, hay una historia. Una tradición de un cultivo muy emblemático para la agricultura chilena”, agregó.



Walker manifestó que “es una muy mala noticia para la agricultura dado que genera mucho empleo, genera muchos servicios. Tanto de maquinaria, de mano de obra, de transporte”.



En cuanto al impacto de esta decisión, detalló que “para la Región de Ñuble que queden 250 agricultores sin poder sembrar, más de 7.000 hectáreas sin poder sembrar, es bien grave el tema. Dado a que también estamos atravesando una crisis de cultivo”.



El líder gremial sostuvo que lo que está ocurriendo con la remolacha “es un signo. Estamos perdiendo ventajas competitivas en Chile, por eso urgentemente tenemos que crear un círculo virtuoso de generar empleos”.