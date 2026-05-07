Sebastián Layseca actualiza su estado de salud luego de ser hospitalizado de urgencia: “Hoy me quitan la sonda”

Después de causar preocupación al ser internado de urgencia, el actor Sebastián Layseca se pronunció este jueves en sus redes sociales y actualizó su estado de salud.

El intérprete había revelado esta semana que estaba con medicamentos a la vena. Posteriormente, indicó que fue diagnosticado con una oclusión intestinal, pero ya estaba recibiendo tratamiento.

Y ahora, mediante sus historias de Instagram, el integrante de “El Club de la Comedia” entregó nuevos detalles sobre su condición actual.

“Estoy mejor”

“Amigas y amigos queridos, para su tranquilidad, estoy mejor. Caí hospitalizado con una crisis de obstrucción intestinal”, comenzó escribiendo.

El actor indicó que esto “es una especie de congestión que se provoca en el intestino y que no lo deja cumplir su función a cabalidad”.

“Les pido tranquilidad, ya que: no hice un ‘desesperado llamado’, sino que estaba tratando de informarles a ustedes, que se preocupan de mí de forma más práctica y general, y no uno a uno, porque me canso y me cuesta”, sostuvo.

En la misma línea, confesó que “hoy me quitan la sonda y puedo comer. Por lo tanto, si logro bajar los parámetros, podré tener el alta entre hoy o máximo mañana”.

Finalmente, dijo que quería agradecer “por sus mensajes y ya los iré contestando. Los quiero y las quiero a todas y todos”.