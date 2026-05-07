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Proyecto de Reconstrucción: Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó idea de legislar

Por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención la instancia aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional. El voto de abstención fue de la diputada Zandra Parisi (PDG). La iniciativa pasó a las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente.

Patricia Schüller Gamboa
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Proyecto de Reconstrucción: Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó idea de legislar

Por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la idea de legislar del proyecto de Reconstrucción Nacional. La iniciativa pasó a las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente.

El voto de abstención fue de la diputada Zandra Parisi (PDG), en tanto que se impuso a mayoría de los parlamentarios del oficialismo incluyendo al presidente de la comisión, Agustín Romero (Republicano). Mientras que en contra votaron los cuatro diputados de oposición.

Junto con Romero, votaron a favor Jaime Coloma (UDI), Eduardo Durán (RN), Pier Karlezi (PNL), Felipe Ross (Republicanos), Flor Weisse (UDI), José Carlos Meza (Republicanos) y Diego Schalper (RN).

En contra lo hicieron Jorge Brito (FA), Carlos Bianchi (IND-PPD), Priscilla Castillo (DC) y Boris Barrera (PC).

El objetivo central del plan de reconstrucción nacional es llegar año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el Gobierno busca recuperar el crecimiento, mejorar los sueldos y brindar seguridad social a todas las familias chilenas.

Parisi se reunió con ministro Quiroz: “Estamos llegando a varios consensos”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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