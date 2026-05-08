Diputada Pizarro tras portonazo:”Nos agarran por el cuello, estaban vestidos de escolares”

La diputada Lorena Pizarro (PC) relató el “portonazo” que sufrió la noche de este jueves al llegar a su domicilio en la comuna de Macul, Región Metropolitana. Confirmó que los dos detenidos por este hecho son adolescentes de 17 años que estaban vestidos de escolares.



“Nos agarran por el cuello con gritos, porque nadie dice ‘me pasa las cosas, por favor’, nos piden las llaves del auto. Yo se las entrego, me quitan la cartera, todo teniéndonos así con el cuello tomado”, señaló en el exterior de la 46° Comisaría de Carabineros de Macul.



“Los pillamos unos 15 minutos después porque los vecinos nos ayudaron en esto de pillarlos. Voy a decir algo que es poco normal: eran niños de 17 años”, añadió tras explicar que la banda no pudo echar a andar su vehículo y escapó a pie.



“Ellos iban muy cansados y se sentaron en una cuneta. Venían corriendo como 15 minutos. Se sentaron en una cuneta, el señor que nos ayudó desde un auto les dice ‘deténganse’. Ellos se detienen, nos bajamos del auto y venía Seguridad Ciudadana llegando y al poco rato Carabineros”, añadió.

“Eran niños, adolescentes de 17 años que deben haber ido al colegio”

“Estaban vestidos de escolares. Eran niños, adolescentes de 17 años que deben haber ido al colegio. Para mí, quiero decirlo, fue muy doloroso cuando les vi la cara después. Si en Chile creemos que los niños de 17 años son lo peor que hay, estamos construyendo una sociedad que no tiene nada de humanidad. Yo me cuestionaría por qué hay niños de 17 años que llegan a eso”, agregó.



Pizarro llamó al Gobierno a que “termine con el recorte del 3% y de verdad empiece a gobernar para lo que ellos decían: un país seguro. Pero también necesitamos un país libre de violencia, un país donde en las poblaciones la gente no viva el horror que se vive a diario”.



El teniente coronel Cristián Tabra, subprefecto de Santiago Oriente, indicó que “en este momento ya estamos trabajando con equipo especializado de OS9 y Labocar de Carabineros a fin de poder dar con el resto de la banda”.