Carabineros desarticula laboratorio clandestino de éxtasis en Quilicura: Hay cinco detenidos

En una investigación transnacional desarrollada por la sección OS7 de Carabineros Valdivia, se logró desarticular una organización criminal dedicada a la fabricación y tráfico de drogas sintéticas (éxtasis). Dicho grupo mantenía un laboratorio clandestino en la comuna de Quilicura, para abastecer distintos puntos de distribución en la Región de Los Ríos.

La mencionada investigación se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía SAC-ECOH de Los Ríos.

Carabineros ejecutó un operativo antidrogas en Quilicura, con apoyo del GOPE y personal territorial. Gracias a esto se logró intervenir el domicilio investigado y detener a cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana vinculados a la organización.

Durante el procedimiento se incautaron 2.580 pastillas de éxtasis de distintos colores, además de diversas sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas.

Entre estas últimas se encuentra: 1 kilo 235 gramos de benceno, 515 gramos de etanol, 1 kilo 335 gramos de mezcalina, 50 ampollas de efedrina de 60 miligramos, 615 gramos de bicarbonato y 4 kilos 50 gramos de dióxido de titanio utilizado para pigmentación química.

Asimismo, Carabineros decomisó una máquina destinada a la fabricación de drogas de diseño, cuatro teléfonos celulares, tres pesas digitales y dinero en efectivo.

Del total de detenidos, cuatro imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Paillaco, de cara al respectivo control de detención.

Según consignó Emol, la capitán Belén Galaz, del Departamento OS7, mencionó que uno de los detenidos ya contaba con prontuario policial. Lo anterior, luego de ser arrestado en 2021 con 3.500 kilos de marihuana.