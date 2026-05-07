Trump aseguró que su encuentro con Lula en la Casa Blanca “ha ido muy bien”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el encuentro mantenido durante la jornada con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca ha ido “muy bien”.



“Hemos hablado de muchos temas, entre ellos el comercio y, en concreto, los aranceles. La reunión ha ido muy bien. Está previsto que nuestros representantes se reúnan para debatir algunos aspectos clave. Se programarán más reuniones en los próximos meses, según sea necesario”, declaró en un breve mensaje en redes sociales. Calificó al mandatario de Brasil como un líder “dinámico”.



Sus declaraciones se dan tras un encuentro, seguido de un almuerzo, con su par brasileño en la Casa Blanca. Duró alrededor de tres horas y se realizó a puertas cerradas. Esto después de que el mandatario brasileño haya pedido un cambio de protocolo, según confirmó la secretaría de Comunicación de su Ejecutivo.



De este modo, se impidió el acceso de los periodistas al Despacho Oval de la Casa Blanca para la comparecencia de ambos presidentes ante los medios, habitual en este tipo de visitas.



Lula se manifestó así desde la Embajada de Brasil en Washington. Afirmó que concluye su visita “con la sensación de que hemos dado un paso importante en la consolidación de la relación democrática e histórica con Estados Unidos”.



Requerido por la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles contra su país, el mandatario brasileño se mostró “muy optimista”. Si bien reconoció que existen “diferencias” entre ambos equipos respecto a la cuestión comercial, propuso un plazo de 30 días para que las partes continúen negociando.



Sobre las elecciones presidenciales que Brasil celebrará en octubre de este año, Lula descartó que Trump vaya a tratar de interferir en ellas. “Intervino en las elecciones de 2022 y perdió, porque gané yo. Creo que se comportará como presidente de Estados Unidos, dejando que el pueblo brasileño decida su destino. Nuestra relación es muy buena, algo que mucha gente dudaba que pudiera suceder. ¿Sabes eso del amor a primera vista?”, expresó.



El mandatario de Brasil recalcó que su relación con el magnate está “evolucionando” y que es “sincera”. Asimismo, explicó que bromeó con Trump, a quien recomendó que mantuviera una actitud relajada y sonriera para las fotos. “¿Te has dado cuenta de que el presidente Trump está mejor cuando se ríe que cuando frunce el ceño?”, dijo a los periodistas presentes en la legación diplomática.



