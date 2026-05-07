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Lugares turísticos en Chile: la fauna del sur y dónde habitan sus especies más icónicas

Desde el huemul hasta la ranita de Darwin, conoce algunas de las especies más representativas de la fauna del sur chileno y los parques donde aún habitan en su entorno natural.

Natalia Hess
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Lugares turísticos en Chile: la fauna del sur y dónde habitan sus especies más icónicas

El sur de Chile destaca por sus extensos bosques, parques nacionales y paisajes, pero también por albergar una gran variedad de especies únicas que forman parte de la fauna nativa del país.

En distintos lugares turísticos de Chile es posible encontrar especies emblemáticas como el pudú, el zorro chilote, el monito del monte, entre otros animales que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas del sur chileno.

Por lo que, a continuación te mostramos algunos de los animales más representativos de la fauna del sur chileno, dónde habitan y en qué lugares es posible encontrarlos en su entorno natural.

Lugares turísticos de Chile: animales emblemáticos de los bosques del sur chileno

Zorro Chilote

El zorro de Darwin, también conocido como zorro chilote, es una de las especies más emblemáticas y raras de la fauna del sur chileno. Se trata de un pequeño zorro de pelaje oscuro, orejas rojizas y cola tupida, que habita principalmente en bosques templados y húmedos del sur de Chile. Su nombre proviene de Charles Darwin, quien describió la especie por primera vez en 1834 durante sus viajes por Sudamérica.

Uno de los principales lugares turísticos en Chile donde puede encontrarse es la Isla Grande de Chiloé, especialmente en sectores boscosos y parques nacionales del archipiélago. También existen pequeñas poblaciones en la Cordillera de Nahuelbuta, aunque actualmente es una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y la expansión humana.

Pudú

El pudú es uno de los animales más representativos de la fauna del sur chileno y también el ciervo más pequeño de Chile y del mundo. Este pequeño mamífero habita principalmente en los bosques templados y húmedos del sur del país, donde suele esconderse entre la densa vegetación para protegerse de depredadores.

Generalmente es un animal solitario y de hábitos tímidos, que se alimenta de hojas, brotes, frutas y diferentes tipos de vegetación nativa.

El pudú puede encontrarse en sectores de la Ruta de los Parques de la Patagonia, además de parques y reservas de regiones como Los Lagos y Aysén. Sin embargo, actualmente enfrenta diversas amenazas como la pérdida de hábitat, los ataques de perros y la caza furtiva, por lo que su conservación se ha vuelto fundamental dentro de la fauna nativa chilena.

Lugares turísticos de Chile: fauna nativa y especies protegidas del sur de Chile

Monito del monte

Este pequeño animal habita principalmente en los bosques templados y la selva valdiviana del sur de Chile, donde vive entre árboles y vegetación densa. Se caracteriza por sus grandes ojos oscuros, su larga cola y su pequeño tamaño.

Uno de los lugares turísticos en Chile donde se puede encontrar es el Parque Nacional Puyehue, un sector reconocido por sus bosques nativos, senderos y biodiversidad. El monito del monte cumple un rol fundamental en el ecosistema, ya que ayuda a dispersar semillas de distintas plantas del bosque.

Actualmente, esta especie se encuentra casi amenazada debido a la deforestación, los incendios forestales y la pérdida de hábitat natural, por lo que es considerado uno de los animales más importantes de conservar dentro de la fauna nativa del sur de Chile.

@chilenomads

🐒✨ En Chile vive un animal diminuto que convivió con los dinosaurios: el Monito del Monte 🦖. Un verdadero fósil viviente, escondido en el Parque Nacional Tolhuaca. 🌲 Aquí puedes hacer trekking a la Laguna Malleco (1h), al Salto del Malleco (2h) o atreverte con el Sendero Culebra (5h). 🚶‍♂️🔥 Lo mejor es acampar bajo las estrellas… aunque también puedes quedarte en un hotel en Curacautín o Malalcahuello y entrar cada día. 🏕️🏡 👉 ¿Qué prefieres: acampar o hotel? 👇 #ChileNomads #Tolhuaca #AventuraChile #chiletravel #chileturismo

♬ sonido original – chilenomads

Huemul

Este ciervo nativo habita principalmente en zonas cordilleranas y bosques de la Patagonia, donde suele vivir solo, en parejas o junto a sus crías.

Es un animal herbívoro que se alimenta de distintas plantas y arbustos nativos del sur de Chile. Actualmente, el huemul se encuentra en peligro de extinción, por esta razón, existen distintos parques y reservas dedicadas a su protección y conservación.

Uno de los lugares más conocidos para observarlos es el Parque Nacional Cerro Castillo, donde algunos ejemplares recorren libremente los paisajes de la Patagonia. También puede encontrarse en la Reserva Tamango, el Parque Nacional Torres del Paine y la Reserva Biológica Huilo Huilo.

@chv_noticias

🌿 En #ExtremosAmericasCHV logramos registrar la belleza del huemul, el ciervo nacional de Chile, una especie única de la Patagonia que hoy enfrenta un crítico riesgo de desaparecer. 👉🏼Este animal, símbolo del país y presente incluso en el escudo nacional, está catalogado en peligro de extinción y su población ha disminuido drásticamente: quedan menos de 1.500 ejemplares en todo Chile y Argentina, tras perder gran parte de su territorio y hábitat . 📌 José Eduardo Olivares, guarda fauna del Parque Nacional Patagonia en la Región de Aysén, nos contó más sobre esta especie y sus principales amenazas. #CHVNoticias #CHVNacional

♬ sonido original – chv_noticias

Ranita de Darwin

En la Región de La Araucanía habita la ranita de Darwin, uno de los anfibios más llamativos y particulares de la fauna del sur chileno.

Esta pequeña especie endémica destaca por su tamaño, ya que en su etapa adulta no supera los 3 centímetros, además de sus colores que van desde el verde brillante hasta tonos cafés, permitiéndole camuflarse fácilmente entre las hojas y bosques húmedos.

Actualmente, la ranita de Darwin se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y los cambios ambientales.

Uno de los lugares turísticos de Chile donde puede encontrarse esta especie es el Parque Nacional Villarrica, reconocido por sus bosques nativos y por proteger parte importante de la flora y fauna del sur de Chile.

@benjavalenzuelawallis

La Ranita de Darwin 🐸🇨🇱. la más pequeña de Chile y el único anfibio donde el macho se “embaraza”. Es una especie endémica de los bosques templados del sur de Chile. Habita en bosques nativos húmedos, especialmente en zonas con abundante hojarasca, musgos y cursos de agua limpios. Su camuflaje es perfecto, tiene una forma triangular y sus colores verdes y cafés la hacen parecer una hoja más del suelo del bosque. Cuando nacen, miden apenas 12mm y en su forma adulta rara vez superan los 3 centímetros Su estrategia reproductiva es única en el mundo. Tras la puesta, el macho protege los huevos y, cuando están listos para eclosionar, los introduce en su saco vocal. Allí los renacuajos completan su desarrollo, seguros, hasta que emergen como pequeñas ranitas completamente formadas. Lamentablemente enfrenta amenazas serias como la pérdida de hábitat y el hongo quitrido que ha esfumado poblaciones completas. No es llamativa a simple vista, y es fácil pasarla por alto. Pero es una pieza irremplazable del equilibrio del bosque templado chileno. Un recordatorio de que las historias más extraordinarias de la naturaleza muchas veces están escondidas bajo nuestros pies. ¿Conocías a la Ranita de Darwin? Te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima aventura. 🌿 #parati #chile #patagonia #naturaleza #ranitadedarwin

♬ September (Instrumental) – Sparky Deathcap
Source Texto: La Nación / Foto: Cooperativa Ciencia
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