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Controlan incendio en Alameda con Libertad: Tres locales destruidos por el fuego

Por causas que se investigan, la emergencia afectó a dos locales de comida china y un minimarket con productos de esa misma procedencia. El dueño de uno de los establecimientos y Carabineros confirmaron que no había personas en el interior.

Patricia Schüller Gamboa
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Controlan incendio en Alameda con Libertad: Tres locales destruidos por el fuego

Bomberos logró controlar un incendio que se registró la mañana de este viernes en Alameda con Libertad, pleno centro de Santiago. Esto provocó múltiples inconvenientes en el tránsito vehicular y desplazamiento de personas.

Por causas que se investigan, la emergencia afectó a dos locales de comida china y un minimarket con productos de esa misma procedencia. El dueño de uno de los establecimientos y Carabineros confirmaron que no había personas en el interior.

Hasta el lugar concurrieron 18 compañías de Bomberos de Santiago que alrededor de las 9 horas lograron contener el siniestro que se inició alrededor de las 5 de la madrugada. En este momento se mantienen los trabajos para extinguir completamente las llamas en medio de los escombros.

Para facilitar el trabajo de Bomberos, la Alameda fue cortada en Avenida Ricardo Cumming hacia el norte y Avenida España al Sur.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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