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Qué hacer en Viña del Mar: los mejores lugares para comer pastas en la ciudad

Desde pastas artesanales hasta recetas italianas con mariscos, quesos y opciones personalizables, estos restaurantes se posicionan entre los favoritos para disfrutar de una buena comida italiana en la ciudad jardín.

Natalia Hess
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Qué hacer en Viña del Mar: los mejores lugares para comer pastas en la ciudad

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y eres fanático de la comida italiana, la ciudad cuenta con distintos restaurantes donde las pastas son las protagonistas. Desde recetas tradicionales hasta preparaciones más innovadoras con mariscos, quesos y salsas artesanales, existen opciones para todos los gustos.

Estos locales destacan por sus variadas cartas de ravioles, fetuccinis, sorrentinos, gnocchis, lasañas y mucho más, además de propuestas personalizables y alternativas vegetarianas o veganas.

Qué hacer en Viña del Mar: restaurantes de pastas italianas con recetas clásicas y sabores gourmet

La Fermata

Dirección: Av. Libertad 1040, Viña del Mar, Valparaíso.

La Fermata es uno de los lugares más recomendados para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y disfrutar de buenas pastas. El restaurante destaca por su variedad de preparaciones, con opciones como spaghetti, fettuccini y gnocchi, además de ravioles y sorrentinos con distintos rellenos y salsas a elección, entre ellas pesto, pomodoro, bolognesa, alfredo, nogada y setas.

Entre los platos más llamativos aparecen el raviolón de jaiba, el sorrentino de sepia con salmón y los ravioles de ricotta y espinaca. Además, uno de los imperdibles del lugar es su pasta en rueda de queso, convirtiéndose en uno de los atractivos más comentados del restaurante.

Rossonero Restaurant

Dirección: Av. San Martín 469, Viña del Mar, Valparaíso.

Dentro de su carta aparecen alternativas tradicionales como pasta a la bolognesa, carbonara, pesto genovés, pomodoro y alfredo, además de preparaciones con mariscos como la pasta al gamberi. También cuentan con distintas opciones de gnocchis acompañados con salsa pomodoro, pesto, alfredo o bolognesa, ideales para quienes prefieren recetas más caseras y contundentes.

Entre las especialidades más llamativas destacan los ravioli de mechada, ravioli salmón nero y los sorrentinos rellenos de prosciutto o ricotta con espinaca, incorporando sabores italianos más gourmet dentro de la carta. Gracias a su variedad de preparaciones y opciones de salsas, Rossonero se ha transformado en uno de los restaurantes para disfrutar pastas en Viña del Mar.

@larutadelosnachos

Uff las pastas de #Rossonero 📈 y con 20% descuento si eres @Claro Chile ♥️ Precios: Limonada $4.300 Daiquiri frambuesa $6.500 Polpette $8.500 Sorrentinos a la carbonara $14.500 Fettuccine al pesto $13.500 📍Av. San Martín 469, Viña del Mar. #pastas #viñadelmar #rutadelosnachos #recomendacion #descuento

♬ sonido original – larutadelosnachos

Qué hacer en Viña del Mar: locales con pastas artesanales, opciones personalizables y propuestas innovadoras

Panucci

Dirección: 4 Pte. 554, Viña del Mar, Valparaíso.

Si quieres disfrutar de pastas personalizables con opciones tradicionales y vegetarianas, el local apuesta por una experiencia donde los clientes pueden elegir el tipo de pasta, salsa, proteína y toppings para armar su plato según sus gustos.

Dentro de su carta sobresalen los fetuccini tradicionales, de espinaca o betarraga, además de preparaciones rellenas como sorrentinos de pollo, carne mechada o versiones veganas de champiñón con queso vegetal. También cuentan con tortellini de camarón y lasaña en versión clásica o vegana.

En cuanto a las salsas, el restaurante ofrece alternativas como pesto a la crema, pomodoro, alfredo, queso azul y versiones veganas de pesto y bechamel. A esto se suman toppings como champiñones, tomates cherry, albahaca, rúcula, nueces y aceitunas.

@richi.almicrofono

Hoy acompáñenme a visitar Panucci 🤩, un local italiano con pasta fresca y pizzas a la piedra que debes conocer en la ciudad jardín 🍝🍕 #comidaitaliana #viñadelmar #foodie #recomendaciones #pasta

♬ Gloria – Umberto Tozzi

Masamá

Dirección: Av. Libertad 1168, 2530945 Viña del Mar, Valparaíso.

Para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y disfrutar de una buena experiencia gastronómica, Masamá se ha convertido en uno de los lugares recomendados para probar pastas.

Su carta incluye platos como carbonara, ravioli de mariscos, lasañas y pappardelle rellenos, además de alternativas para elegir tu propia pasta con distintas salsas y acompañamientos.

Entre las especialidades destacan los ravioli rellenos de camarón y jaiba, los spaghetti con frutos del mar y pistachos, además de preparaciones gratinadas con distintos tipos de queso. El restaurante también cuenta con opciones más tradicionales como gnocchis, fetuccine y maccheroni, ideal para quienes buscan variedad en un ambiente cómodo y pet friendly para disfrutar en la ciudad jardín.

Source Texto: La Nación / Foto: Magnific
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