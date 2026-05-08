Proyecto de Reconstrucción: Sedini acusa “sabotaje legislativo” para frenar avance de la iniciativa

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, denunció una maniobra coordinada para frenar el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional en las comisiones.

“Nos llama la atención profundamente un video que se ha estado difundiendo en redes sociales donde parlamentarios de oposición han manifestado una articulación de sabotaje legislativo. Con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos”, subrayó la ministra, consignó 24Horas.

“Falta de respeto a la gente”

Para La Moneda, este actuar representa “una falta grave” y una “falta de respeto a la gente“, cuestionando la seriedad de quienes, según sus palabras, “hace una semana, sin conocer el proyecto, amenazaban con ir al Tribunal Constitucional”.

Ante la posibilidad de que el proyecto no avance por la vía legislativa regular, la vocera de Gobierno fue clara en que el Gobierno utilizará todas sus herramientas disponibles. Esto para cumplir con la promesa de reactivación:

-Determinación: “Si nosotros podemos seguir avanzando en un proyecto que beneficia a todos los chilenos, sea como sea, lo vamos a hacer“.

-Atribuciones: “Las declaraciones del Presidente son muy claras… como Ejecutivo tenemos facultades para ejercerlas en términos de eficiencia“.

-El objetivo final: “Creemos que este es un proyecto que ayuda a la inversión y, lo más importante, genera empleo formal, tan necesario y tan falto en nuestro país“.

Según consignó 24Horas, la ministra defendió además el tiempo que el Gobierno se tomó para ingresar la iniciativa. Argumentó que se buscó un consenso que hoy parece romperse. “Se nos criticó porque nos demoramos… precisamente porque estábamos dialogando para llegar con un proyecto lo más transversal posible”, indicó.

Sedini apuntó a la rendición de cuentas que deberán hacer los legisladores ante la opinión pública. “Aquí algunos parlamentarios de oposición van a tener que darle una respuesta a la ciudadanía porque esto es vergonzoso”.