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“¿Qué te hice?…”: Filtran audio de supuesta discusión entre Américo y Yamila Reyna

El registro fue dado a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez, y en él se escuchan unos fuertes insultos que habría lanzado el cantante a la actriz.

Leonardo Medina
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“¿Qué te hice?…”: Filtran audio de supuesta discusión entre Américo y Yamila Reyna

La periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, reveló en sus redes sociales un audio que supuestamente fue grabado durante una violenta discusión entre Américo y Yamila Reyna

El mencionado registro fue grabado durante la jornada veraniega en que ocurrió el quiebre amoroso de la pareja.

En cuanto al contenido del audio, en él se escucha la que sería la voz del cantante, insultando duramente a la actriz argentina. Asimismo, se oyen golpes o destrozos que habría provocado el artista en una cabaña.

El audio comienza con un “¡suéltame!” por parte de quien sería Américo, seguido de ruidos de golpes. Luego, se escucha un “¡¿qué estás haciendo?!”, supuestamente dicho por Reyna.

La voz masculina señala posteriormente que “¡pendeja conch… ¡¿qué te hice?!”, y añade: “¡¿qué te hice, pendeja cu…?! ¡¿qué te hice?! ¡suéltame conch…!”.

Consignar que la discusión habría sucedido tras la presentación de Américo en el festival de Empedrado, y previo a un incidente que ocurrió en una bencinera.

Por su parte, Gutiérrez detalló que el próximo 12 de mayo sería la primera audiencia tras la demanda por violencia intrafamiliar que presentó Yamila en contra del artista.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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