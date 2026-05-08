Tribunal decreta prisión preventiva para Joaquín Lavín León por fraude al Fisco

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León. Está imputado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil.



Su exasesor, Arnaldo Domínguez, imputado por los mismos delitos además de cohecho y delito tributario, también quedó privado de libertad. El tribunal fijo un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.



En su resolución, el juez Daniel Urrutia dio por acreditada la participación de los imputados en todos los delitos y concedió la prisión preventiva de ambos por peligro para la seguridad de la sociedad. Argumentó la gravedad de los delitos por “red de corrupción” en el Poder Legislativo y “macrocriminalidad”.



La formalización comenzó el lunes pasado y el martes la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió la prisión preventiva de Lavín. Posteriormente, vinieron los alegatos del abogado defensor Cristóbal Bonacic y de los querellantes Consejo de Defensa del Estado y Municipalidad de Maipú.

Cerca de 200 boletas ideológicamente falsas

Según la Fiscalía, Lavín presentó al Congreso y al Servicio Electoral (Servel) cerca de 200 boletas ideológicamente falsas que provocaron un perjuicio fiscal de $104 millones entre 2015 y 2024. Esto mediante reembolsos por servicios con la Imprenta MMG – del tercer imputado Juan Silva, quien ya está con arresto domiciliario nocturno- y la empresa Modo 74 SPA.



En esta última empresa, Lavín y el coimputado y dueño Felipe Vázquez -quien está en España- formaron el proyecto “SocialTazk”, para el almacenamiento de bases de datos y el envío masivo de mensajes de texto a más de 70 candidatos UDI.



El objetivo, según la Fiscalía, era conseguir “en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional, quienes proporcionaban información privada de millones de personas que obtenían en el desempeño de sus labores públicas”.



Sin embargo, el abogado Bonacic criticó “la falta de fundamento de la pretensión del Ministerio Público, la cual descansa en una selección arbitraria de elementos que obran en la carpeta de investigativa, omitiendo otros que dan cuenta precisamente lo contrario”.



El caso contra el exdiputado Lavín surgió de la causa que afecta a su esposa y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien se encuentra formalizada por un supuesto fraude al Fisco que alcanza a cerca de 33 mil millones de pesos.