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“Tsunami de indicaciones”: Kast acusa boicot a proyecto de Reconstrucción

El Mandatario, en su cuenta de X, dijo que “lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”.

Patricia Schüller Gamboa
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“Tsunami de indicaciones”: Kast acusa boicot a proyecto de Reconstrucción

El Presidente José Antonio Kast, a través de su cuenta de X, criticó el hecho de que la oposición presentaría la próxima semana alrededor de 2.500 indicaciones al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

“Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”, indicó el Mandatario.

Kast se encuentra en Costa Rica para el cambio de mando presidencial en ese país de Rodrigo Chaves a Laura Fernández.

“No una inundación, sino que un tsunami”

En un video difundido en redes sociales, en el que participaron los diputados Jaime Araya (Indep-PPD), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC), y el analista Darío Quiroga, se conoció respecto a “no una inundación, sino que un tsunami”. Esto de indicaciones de cara a la tramitación del proyecto.

“Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente, si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto”, señaló el diputado Jaime Araya en el video.

Proyecto de Reconstrucción: Sedini acusa “sabotaje legislativo” para frenar avance de la iniciativa
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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