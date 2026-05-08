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Biministro Mas lamenta el IPC de abril: “Es una señal que no podemos ignorar”

El secretario de Estado subrayó que el alza de 1,3%, que empujó la inflación acumulada en un año a 4%, es un dato que “nos preocupa”, e indicó que “esto no es un fenómeno local, es el impacto directo de una guerra que no es nuestra, pero de la cual Chile no está blindado”.

Leonardo Medina
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Biministro Mas lamenta el IPC de abril: “Es una señal que no podemos ignorar”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó su preocupación este viernes, luego del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que registró un alza mensual de 1,3%

Esta cifra, que elevó la inflación acumulada en un año a 4%,ocurrió principalmente por la histórica alza del precio de los combustibles.

Bajo ese contexto, el secretario de Estado se pronunció y vinculó la situación al impacto que ha tenido la guerra en Medio Oriente.

Según consignó Emol, Mas señaló: “El dato del IPC de hoy nos preocupa y lo decimos con honestidad: un 1,3% con inflación anual llegando al 4%, es una señal que no podemos ignorar porque sabemos que las familias chilenas lo resienten”. 

En la misma línea, planteó que “esto no es un fenómeno local, es el impacto directo de una guerra que no es nuestra, pero de la cual Chile no está blindado”.

Sin embargo, el ministro remarcó que “estamos trabajando para que la economía tenga las condiciones de resiliencia necesarias, con reglas claras, inversión y crecimiento. Esa es la única fórmula contra los shocks externos”.

Cabe destacar que el IPC de 1,3% en abril representa el mayor salto mensual desde julio de 2022, cuando marcó 1,4%.

IPC subió un 1,3% en abril e inflación anual saltó al 4%
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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