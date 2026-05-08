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Banda golpea a familia y escapa con botín avaluado en $160 millones en Maipú

El atraco se produjo alrededor de las 5 horas de este viernes en una vivienda del Condominio Bosques de Chena, ubicado en la Ciudad Satélite de Maipú. Hasta ese lugar llegaron al menos seis delincuentes armados y a rostro cubierto que sorprendieron a un matrimonio y sus hijas, de 11 y 17 años.

Patricia Schüller Gamboa
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Banda golpea a familia y escapa con botín avaluado en $160 millones en Maipú

Una familia de la comuna de Maipú, Región Metropolitana, sufrió un violento asalto tipo “turbazo” mientras se encontraba durmiendo. Los delincuentes golpearon a las víctimas y escaparon con un botín avaluado en 160 millones de pesos.

El atraco se produjo alrededor de las 5 horas de este viernes en una vivienda del Condominio Bosques de Chena, ubicado en la Ciudad Satélite de Maipú. Hasta ese lugar llegaron al menos seis delincuentes armados y a rostro cubierto que sorprendieron a un matrimonio y sus hijas, de 11 y 17 años.

El capitán Félix Carrasco informó que los antisociales “habrían ingresado vía escalamiento por una de las ventanas. Las víctimas despertaron, fueron intimidadas y posteriormente agredieron con golpes de pie y puño al padre, la madre y a la hija mayor”.

Añadió que “los delincuentes huyeron en dirección desconocida. El fiscal de turno instruyó la concurrencia de personal especializado de Labocar y el OS9 para poder determinar vía investigativa y científica la forma y circunstancia en que ocurrió el robo”.

Los antisociales huyeron con joyas, computadores, teléfonos celulares, otros artículos electrónicos y los dos vehículos particulares de la familia. Todo avaluado en 160 millones de pesos.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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