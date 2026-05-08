Qué hacer en Santiago: descubre los panoramas para celebrar el Día del Teatro

Si estás buscando qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Teatro, estos próximos días se acerca una cartelera imperdible con funciones, intervenciones artísticas, actividades gratuitas y descuentos especiales en distintos espacios culturales de la capital.

Desde homenajes a grandes referentes de las artes escénicas hasta experiencias teatrales inmersivas y panoramas gratuitos. Por lo que, es ideal para conectarse con el teatro chileno y disfrutar de una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Qué hacer en Santiago: panoramas gratuitos para disfrutar del teatro y las artes escénicas

Fiesta de Juglares

La III Fiesta de Juglares tendrá una jornada de cierre, con música en vivo, en un encuentro organizado por la compañía Tryo Teatro Banda.

La actividad celebra la trayectoria de Elena Schaposnik y Luis Molina, figuras clave en el desarrollo de las artes escénicas. Además, contará con una conversación virtual junto a Luis Molina desde España y un encuentro presencial con Eduardo Ravara Schaposnik, continuador del legado cultural de Elena Schaposnik.

Uno de los momentos más esperados será el estreno del “Manifiesto Juglar”, una obra poética en verso con música en vivo compuesta por Francisco Sánchez. Además, el cierre estará a cargo del cuento musical “La Cenicienta” de Gabriela Mistral, interpretado por Tryo Teatro Banda.

Fecha: Lunes 11 de mayo

Hora: 12:00 hrs.

Lugar: Centro Cultural de España

Entrada liberada

Obra Teatral: “Ser, humano”

Para quienes buscan experiencias teatrales reflexivas mientras buscan qué hacer en Santiago, la obra “Ser, humano” se presenta como una invitación a cuestionar y redescubrir aquello que define la experiencia humana. Bajo la dirección de Andrés Saavedra Castro, esta propuesta reúne a 19 participantes del Laboratorio Ciudadano de Teatro 2026, quienes exploran la memoria, el territorio y la identidad a través de una creación colectiva.

El montaje propone un recorrido por cuatro universos escénicos que abordan distintas dimensiones de lo humano. Cuenta con entrada gratuita y previa inscripción.

Del 8 al 10 de mayo

Viernes: 19:00 horas

Sábado y domingo: 17:00 horas

Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227 (metro Universidad Católica), Sala N2, Edificio B, piso 2

Entrada gratuita con inscripción previa en GAM.cl

Qué hacer en Santiago: celebraciones especiales y actividades para vivir el Día Nacional del Teatro

Semana del Teatro Chileno en el Centro Cultural Estación Mapocho

La Semana del Teatro Chileno en Centro Cultural Estación Mapocho se posiciona como uno de los panoramas imperdibles dentro de qué hacer en Santiago. Entre el 4 y el 11 de mayo, el espacio reunirá funciones, ensayos abiertos, documentales, conversatorios y encuentros artísticos.

Entre las actividades destacadas estará la función de “Don Crai For Mi”, una comedia política grotesca inspirada en Eva Perón y presentada por Sociedad Teatrista de Sueños.

Fecha: 9 y 10 de mayo

Hora: 19:30 y 18:30 hrs.

Lugar: Sala de las Artes

Otra de las actividades será la proyección del documental “Réquiem de Chile: Andrés Pérez”, realizado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que llegará a Estación Mapocho como parte de la conmemoración.

Fecha: 9, 10 y 11 de mayo

Hora: 18:00 horas

Lugar: Hall Emilio Jéquier

Entrada liberada

El cierre de la semana estará marcado por la Gran Fiesta Popular del Día Nacional del Teatro, una jornada abierta al público con música y celebraciones en torno a las artes escénicas.

Fecha: 11 de mayo

Hora: Desde las 18:00 horas

Lugar: Gran Nave

Red Salas de Teatro

Este 11 de mayo, el teatro se tomará la ciudad con una gran jornada para disfrutar de funciones de teatro, danza, conciertos y comedia en distintos espacios culturales de la capital.

La actividad reunirá a más de 20 salas y espacios asociados, ofreciendo una amplia cartelera para todo el mes, con funciones en fechas específicas según la programación de cada recinto.

La venta de entradas será presencial y por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir temprano. Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro entradas.