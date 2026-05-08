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EEUU bloquea tránsito de 73 barcos a puertos de Irán luego de nuevos ataques en estrecho de Ormuz

Desde el Comando Central del Ejército estadounidense indicaron que las embarcaciones corresponden a buques cisterna, los cuales cuentan con capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní, valorados en más de 13.000 millones de dólares.

Leonardo Medina
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EEUU bloquea tránsito de 73 barcos a puertos de Irán luego de nuevos ataques en estrecho de Ormuz

El Ejército de EEUU anunció este viernes que está bloqueando la entrada y salida de 73 barcos comerciales en los puertos de Irán.

La acción se lleva a cabo luego del intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz durante la pasada noche. Este hecho es el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

De acuerdo a lo consignado por Emol, el Comando Central del Ejército (Centcom) estadounidense indicó que las embarcaciones en cuestión son buques cisterna

Estos últimos cuentan con capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní, valorados en más de 13.000 millones de dólares.

El Comando precisó que, en paralelo, más de 50 embarcaciones fueron redirigidas para garantizar el cumplimiento del bloqueo. En tanto, los 73 buques cisterna permanecen sin poder transportar el petróleo.

La operación se realiza con el despliegue de más de 15.000 soldados, más de 200 aeronaves y más de 20 buques de guerra.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó este viernes que espera durante el día una respuesta de Irán, respecto a unas negociaciones “serias” de un acuerdo de paz. 

“Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando su respuesta. Veremos qué implica la respuesta”, sostuvo Rubio, después de reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

A la vez, enfatizó que “la esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.

Source Texto: La Nación/Foto: X (Referencial)
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