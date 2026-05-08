Barriga tras prisión preventiva de su esposo: “Hoy es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, dejó entre lágrimas el Centro de Justicia, luego que su esposo, Joaquín Lavín León, fuera dejado este viernes en prisión preventiva.



“Las injusticias te hacen fuerte también, te hacen ser mucho más fuerte”, manifestó la exjefa comunal.



Añadió que “nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas, porque no vine y también porque vengo. Por favor tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. Estos han sido años difíciles, de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son una familia, son los niños”.



Barriga pidió “un poco de empatía. Esto es una investigación. Ambas cosas son investigaciones y no veo que se trate de la misma manera a todos los que están en esto”.



“Entiéndame a mí como mamá, como mujer, como lo que estoy viviendo (…) Démosle tiempo al tiempo. Todo este proceso y el tiempo que se ha llevado, a nosotros nadie nos devuelve. En mi caso cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho”, enfatizó.



La exalcaldesa mencionó que está situación ha afectado a sus hijos. “Hoy es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos, porque se están vulnerando temas que tienen que ver con su desarrollo”, expresó.



“Cuando primero se publicó el diagnóstico de mi pequeño, que es autista, y luego se dijo que había sido falsificado. Esa causa se cerró y no prosperó”, indicó. Añadió que “el más vulnerado es mi chiquitito hoy día también”.