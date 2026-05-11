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Carabinero de civil repelió a balazos “encerrona” en Colina: Dos delincuentes heridos graves

El hecho se produjo cerca de las 21 horas, cuando el oficial se trasladaba en su vehículo particular y se encontraba llegando a su domicilio en calle La Viñita. Momento en que fue interceptado por un automóvil SUV de color oscuro. Desde el vehículo desconocido descendieron tres sujetos amados, quienes intimidaron al funcionario y a su grupo familiar con la intención de robar el auto.

Patricia Schüller Gamboa
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Carabinero de civil repelió a balazos “encerrona” en Colina: Dos delincuentes heridos graves

Un capitán de Carabineros que se encontraba de franco repelió a balazos un asalto tipo “encerrona” del que fue víctima la noche de este domingo junto a su esposa e hija en la comuna de Colina, Región Metropolitana. Dos delincuentes resultaron heridos de gravedad, uno de ellos en riesgo vital.

El hecho se produjo cerca de las 21 horas, cuando el oficial se trasladaba en su vehículo particular y se encontraba llegando a su domicilio en calle La Viñita. Momento en que fue interceptado por un automóvil SUV de color oscuro.

Desde el vehículo desconocido descendieron tres sujetos amados, quienes intimidaron al funcionario y a su grupo familiar con la intención de robar el auto. Ante la amenaza inminente para él y su familia, el capitán hizo uso de su arma particular, debidamente inscrita.

Se produjo un tiroteo y el vehículo del funcionario también fue alcanzado en su parte delantera, pero nadie del grupo familiar resultó lesionado. Los delincuentes se dieron a la fuga en su automóvil, sin lograr su objetivo.

Posteriormente, Carabineros logró la ubicación de dos de los antisociales involucrados, los que están en calidad de detenidos. Uno de ellos ingresó al Hospital San José con un impacto balístico en el sector de su cuello, encontrándose grave sin riesgo vital. Mientras que el segundo sujeto llegó hasta la Clínica Dávila con una herida en uno de sus riñones, con riesgo vital.

Los hechos fueron informados a la Fiscalía Centro Norte, que dejó la investigación a cargo del SEBV y Labocar para determinar la dinámica del hecho, periciar el sitio del suceso e identificar y ubicar a otros participantes y el vehículo utilizado en el ilícito.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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