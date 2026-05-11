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Irán responde a Trump y afirma que su propuesta de paz es “legítima y generosa”

“Nuestra demanda es legítima. Pedimos un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Patricia Schüller Gamboa
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Irán responde a Trump y afirma que su propuesta de paz es “legítima y generosa”

El gobierno de Irán afirmó este lunes que su última propuesta a Estados Unidos para alcanzar la paz en Oriente Próximo es “legítima” y “generosa”. Esto después de que el presidente Donald Trump afirmara que el documento entregado por Teherán es “totalmente inaceptable”.

“Nuestra demanda es legítima. Pedimos un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Detalló que parte de la respuesta de Irán incluye también “el paso seguro en el estrecho de Ormuz y garantizar la seguridad en la región y en Líbano”. “Es considerada una oferta generosa y legítima para la seguridad regional”, sostuvo, según recogió la emisora pública iraní IRIB.

Baqaei lamentó por ello que “Estados Unidos siga insistiendo en su postura sesgada”. Al tiempo que ahondó en que Irán “no ha reclamado concesión alguna” por parte de Washington. “Hemos pedido el fin de la guerra y de la piratería marítima contra buques iraníes”, indicó.

En este sentido, advirtió nuevamente que “cualquier intervención en los asuntos relativos al estrecho de Ormuz solo complicarán la situación” . Declinó pronunciarse sobre la posibilidad de que Rusia acepte la entrega desde Irán de sus reservas de uranio para facilitar un acuerdo.

“En estos momentos, estamos centrados en poner fin a la guerra”, explicó. “Discutiremos más adelante cualquier decisión relativa al programa nuclear y su material, cuando llegue el momento”, indicó.

Las palabras de Baqaei llegan después de que Trump indicara en un mensaje en redes sociales que la propuesta de Irán “no le gusta nada”.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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