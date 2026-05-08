Campaña “Haz que Despeguen” estrena capítulo que muestra la experiencia de párvulos chilenos en el Centro Espacial Nacional de Inglaterra

Una historia de ensueño que se hizo realidad gracias a su buena asistencia a la educación parvularia. Así fue el viaje que niñas y niños -de cada región de Chile- vivieron en enero de este año en Inglaterra, tras resultar ganadores del concurso “Haz que Despeguen” de la Fundación Educacional Oportunidad.

Toda esta experiencia quedó registrada en un capítulo que muestra a las niñas y niños visitando el Centro Espacial Nacional de Leicester. Allí participaron en actividades interactivas, conocieron exposiciones sobre el universo y se acercaron, de manera concreta, al trabajo que realizan los astronautas.

A lo largo del capítulo, la actriz Loreto Aravena -anfitriona de la aventura– recogió sus reacciones, aprendizajes y emociones. Evidenciando el impacto que este tipo de experiencias tiene en etapas tempranas del desarrollo, al despertar la curiosidad y el interés por aprender.

El contenido también incorpora su paso por Londres, donde recorrieron lugares emblemáticos de la capital británica. Integrando elementos culturales y patrimoniales que amplían la experiencia formativa más allá del ámbito científico.

El estreno de este contenido forma parte de la estrategia de la campaña, que utiliza formatos audiovisuales para visibilizar, a partir de experiencias reales, el impacto de asistir regularmente a clases.

“Es profundamente emotivo revivir esta experiencia”

María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, señaló que “es profundamente emotivo revivir esta experiencia y volver a ver cómo las niñas y niños disfrutaron, se asombraron y aprendieron en cada momento del viaje. Este capítulo recoge esa vivencia y la ponemos a disposición porque queremos seguir incentivando la asistencia a la educación parvularia, mostrando que ir a clases abre oportunidades reales”.

Agregó que “la campaña está en desarrollo en su nueva versión, y en enero de 2027 permitirá que nuevos niños y niñas vivan una experiencia única en el Centro Espacial Kennedy, desde donde despegó la misión Artemis II”.

“Haz que Despeguen” 2026 ya está en marcha, convocando a las familias a inscribir en www.hazquedespeguen.cl a las niñas y niños que asistan a los niveles medio menor, medio mayor, prekínder y kínder en centros educativos públicos o particulares subvencionados.

El desafío es lograr un 90% o más de asistencia durante el primer semestre para ganar un viaje a Estados Unidos para visitar el Centro Espacial Kennedy de la NASA. El plazo para las inscripciones es hasta el 30 de junio.