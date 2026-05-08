Segundo vuelo con 40 expulsados de Chile: fueron trasladados hacia Colombia, Haití y República Dominicana

El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, junto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum y el director General de la PDI, Eduardo Cerna, entregaron cifras relevantes del Plan de Control Migratorio. Esto coincidentemente con la ejecución del segundo vuelo con expulsados -en el Gobierno de Kast-que se realizó la madrugada de este viernes.



Según detallaron las autoridades, el vuelo de la FACh 922/21 trasladó un total de 40 extranjeros hacia Colombia, Haití y República Dominicana.



De los expulsados, 25 abordaron el vuelo en el Grupo 10 de la FACh en Santiago, mientras que los 15 restantes subieron en la Base Los Cóndores de la ciudad de Iquique.



Según los datos del Ministerio de Interior, en total fueron 21 expulsiones administrativas por infracciones a la ley migratoria y 19 judiciales. Y corresponden a 24 colombianos, 9 haitianos y 7 dominicanos.

17 de los expulsados habrían ingresado por pasos no habilitados

Se informó, además, que 17 de los expulsados habrían ingresado por pasos no habilitados y los demás casos estarían vinculados a diversos delitos: 10 por robos, 4 por tráfico o microtráfico de drogas y otros 9 por diversas infracciones (secuestro con lesiones, lesiones graves, receptación de vehículos y daños).



Entre el grupo de extranjeros que debieron abandonar el país se encontraba el haitiano Emmanuel Bony, quien cumplía prisión preventiva por provocar millonarios daños en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en dos ocasiones.



El ministro del Interior (s), Máximo Pavez explicó que “este ciudadano haitiano tenía residencia definitiva, esa residencia fue cancelada, se ejecutó la orden de expulsión y todo el país pudo ver los graves daños producidos a la infraestructura pública de transporte en el aeropuerto. Y, por lo tanto, con mucha satisfacción, damos cuenta de que ese ciudadano haitiano ha sido expulsado y ya no está en el territorio nacional”.



El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, en tanto, destacó que se han ejecutado un total de 334 expulsiones por diversas vías.



“Estas expulsiones demuestran una capacidad mayor de ejecución de expulsiones administrativas y también judiciales, lo que se suma a una baja bien significativa de las denuncias por ingreso clandestino por paso no habilitado; y también con una disminución importante de las reconducciones”, aseguró.



Sobre las salidas voluntarias, la autoridad de Migraciones agregó que “llegan a 1.801, la mayoría de ellas personas venezolanas. También tenemos una disminución muy relevante en los ingresos clandestinos, apenas llegan a 3.525, en consideración que hace 4 años, cuando asumió el Presidente Boric, llegaban a más de 17.000”.;.



El vuelo de expulsados contó con escalas en Iquique, Bogotá, Puerto Príncipe y Santo Domingo: El retorno del avión de la Fach está programado vía Guayaquil para el próximo 10 de mayo.