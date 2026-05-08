La emotiva cruzada para visibilizar a los miles de niños que esperan una familia en Chile

Las personas que transitaron este viernes por el Puente Condell, en Providencia, se encontraron con una imagen inusual: un collar de fideos de dimensiones gigantes coronando la estructura.

La intervención, realizada por la Fundación Chilena de la Adopción y Familia (Fadop), busca transformar un regalo escolar tradicional en un potente símbolo de espera. Y esperanza para los más de 12 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección estatal en Chile.

La campaña aprovecha la simbología del Día de la Madre para poner el foco en aquellos que aún no tienen a quién entregar su regalo. Roberto Pons, presidente del directorio de Fadop, explicó que la elección del lugar no es azarosa. “Somos un puente que conduce de manera amorosa y protectora a nuestros niños y niñas hacia su familia definitiva. Hemos transformado este simple regalo en una gran instalación urbana para visibilizar a quienes aún esperan entregar su collar y no tienen a quién”.

“Este es el puente de los candados del amor”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, valoró la iniciativa en una comuna por donde circulan dos millones de personas diariamente. “Este es el puente de los candados del amor y hoy está coronado por un collar que representa ese amor incondicional. Es un mensaje potente: la adopción es un acto de amor profundamente vinculante que se entrega para niñas y niños puedan vivir y desarrollarse en un espacio seguro y repleto de cariño”, señaló el edil, destacando además el compromiso municipal por fortalecer las redes de familias de acogida.

La realidad de la adopción en Chile ha dado un vuelco en los últimos años. Según Alejandra Ramírez, directora ejecutiva de Fadop, hoy se vive un fenómeno crítico. “Hay mayor cantidad de niños que esperan familias que las personas que tenemos para adoptar. Eso es un tremendo problema, porque implica que los niños siguen estando tiempos amplios en los sistemas de protección”.

Ramírez enfatizó que la adopción debe ser vista como una “opción al abandono y al maltrato”, haciendo un llamado a la sociedad civil a informarse sobre un proceso que, además de ser legal, garantiza el derecho fundamental de vivir en familia.

Desde su fundación en 1985 por la abogada Delia Moreno, Fadop ha sido una institución pionera en políticas públicas de infancia en el país. En sus cuatro décadas de labor, la institución ha enlazado con sus familias a más de 2.283 niños, niñas y adolescentes; poniendo a 1.226 al cuidado de familias de acogida y evaluado a 3.744 familias para procesos de adopción.