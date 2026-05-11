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Confirman nuevo caso de hantavirus proveniente de crucero: Es un pasajero estadounidense

La información fue confirmada por el Departamento de Salud estadounidense, desde donde detallaron que “un pasajero presenta actualmente síntomas leves y otro pasajero dio positivo leve en la prueba PCR al virus Andes”.

Leonardo Medina
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Confirman nuevo caso de hantavirus proveniente de crucero: Es un pasajero estadounidense

EEUU confirmó este domingo que uno de los 17 ciudadanos que están siendo repatriados desde el crucero MV Hondius dio positivo al hantavirus.

La información fue confirmada por el Departamento de Salud estadounidense, desde donde señalaron que otra persona presenta síntomas leves.

“Un pasajero presenta actualmente síntomas leves y otro pasajero dio positivo leve en la prueba PCR al virus Andes”, detallaron en su cuenta de X.

A la vez, indicaron que estos dos pasajeros viajan en “los compartimientos de confinamiento biológico del avión” por precaución.

El grupo de 17 estadounidenses fueron evacuados desde la isla de Tenerife, en España, y serán trasladados a un centro especializado en Nebraska. Eso sí, el pasajero que presenta síntomas leves será enviado a un segundo recinto.

De acuerdo a lo consignado por Emol, se espera que aterricen en EEUU durante la mañana de este lunes.

Una vez arriben al país, “cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su condición”.

Cabe destacar que tres pasajeros del crucero MV Hondius fallecieron, mientras que otros se han contagiado debido a este brote de hantavirus.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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