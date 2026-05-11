Gobierno informa 459 detenidos tras operativos en siete regiones

El Gobierno informó 459 personas detenidas. Esto tras la realización de múltiples operativos en siete regiones del país.

Se llevaron a cabo los días 6 y 7 de mayo en las comunas de Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción.

De acuerdo a Emol, se realizaron 8.592 controles y 1.007 fiscalizaciones. Esto permitió la detención de 459 personas, 47 vehículos retirados de circulación, 7 armas y 28 municiones incautadas y 9 kilos.

“Seguirán durante toda esta administración”

Según consignó 24Horas, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró los operativos. Indicó que estos “seguirán durante toda esta administración”. “Se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”, aseveró.

“No vamos a parar hasta devolver la seguridad a nuestro país”

Steinert añadió que el foco de las intervenciones tiene como objetivo “recuperar nuestro territorio. Eje central de la política y el plan establecido por el Presidente Kast”.

“Vamos a continuar. No vamos a parar hasta devolver la seguridad a nuestro país”, añadió.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que el 75% de los capturados “quedaron en prisión preventiva. O fueron sometidos a control respectivo”. “Son detenidos que están relacionados con los delitos de mayor connotación social (…)”, remarcó.

Eduardo Cerna, director general de la Policía de Investigaciones (PDI), agregó que en los operativos fueron fiscalizados cerca de 1.000 extranjeros. Habiendo más de 236 en situación migratoria irregular.