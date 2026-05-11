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Joaquín Lavín llegó a Capitán Yáber para visitar a su hijo

“Vengo a enrolarme como un papá que quiere visitar a su hijo que está pasando por un momento muy difícil”, dijo el exalcalde de Las Condes.

Patricia Schüller Gamboa
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Joaquín Lavín llegó a Capitán Yáber para visitar a su hijo

El exalcalde de Las Condes y excandidato presidencial, Joaquín Lavín Infante, llegó este lunes hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber para visitar a su hijo que cumple prisión preventiva. Esto por una investigación de posible fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.

“Vengo a enrolarme como un papá que quiere visitar a su hijo que está pasando por un momento muy difícil”, comenzó diciendo Lavín en el exterior del recinto penitenciario.

Consultado por el estado anímico de su hijo, el excandidato presidencial contestó que “solamente he sabido, por parte de los abogados que está bien, pero no sé más que eso”.

“Tengo que enrolarme hoy día y en un par de días te dejan visitarlo, pero eso voy a averiguarlo hoy”, dijo el exalcalde.

Desde el pasado viernes Joaquín Lavin León se encuentra en prisión preventiva luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara en su contra la medida cautelar más gravosa. El Ministerio Público acusa al exdiputado por fraude al fisco por más de $104 millones.

Tribunal decreta prisión preventiva para Joaquín Lavín León por fraude al Fisco
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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