Bono Base Familiar: Conoce los requisitos para recibir el beneficio que se paga por dos años

El Bono Base Familiar es un beneficio mensual que entrega el Estado, que se encuentra destinado a las familias y personas en situación de pobreza extrema.

Este aporte se otorga por un periodo de 24 meses (dos años) desde su concesión. A la vez, se paga en la medida que mensualmente se cumplen los requisitos.

Para acceder a la ayuda económica no es necesario postular, ya que se activa automáticamente al cumplir las condiciones.

Requisitos

El bono está dirigido a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades. Asimismo, hay que cumplir con lo siguiente:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a la línea de extrema pobreza vigente.

El día 15 de cada mes se verifica el cumplimiento de estos requisitos, para así identificar quiénes tienen derecho a percibir este bono.

En tanto, el monto promedio estimado del beneficio alcanza los $58.594. Eso sí, la cifra decrecerá un sexto por mes a contar del mes 17 del aporte, en la medida que se sigan cumpliendo las condiciones.

Por su parte, el cálculo del monto se realiza apuntando a cubrir el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita de la familia y el valor de la línea de la pobreza extrema.