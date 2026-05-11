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Bono Base Familiar: Conoce los requisitos para recibir el beneficio que se paga por dos años

El monto promedio estimado de la ayuda alcanza los $58.594. Eso sí, la cifra decrecerá un sexto por mes a contar del mes 17 del aporte, en la medida que se sigan cumpliendo los requisitos.

Leonardo Medina
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Bono Base Familiar: Conoce los requisitos para recibir el beneficio que se paga por dos años

El Bono Base Familiar es un beneficio mensual que entrega el Estado, que se encuentra destinado a las familias y personas en situación de pobreza extrema.

Este aporte se otorga por un periodo de 24 meses (dos años) desde su concesión. A la vez, se paga en la medida que mensualmente se cumplen los requisitos.

Para acceder a la ayuda económica no es necesario postular, ya que se activa automáticamente al cumplir las condiciones.

Requisitos 

El bono está dirigido a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades. Asimismo, hay que cumplir con lo siguiente: 

  • Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.
  • Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a la línea de extrema pobreza vigente.

El día 15 de cada mes se verifica el cumplimiento de estos requisitos, para así identificar quiénes tienen derecho a percibir este bono.

En tanto, el monto promedio estimado del beneficio alcanza los $58.594. Eso sí, la cifra decrecerá un sexto por mes a contar del mes 17 del aporte, en la medida que se sigan cumpliendo las condiciones. 

Por su parte, el cálculo del monto se realiza apuntando a cubrir el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita de la familia y el valor de la línea de la pobreza extrema.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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