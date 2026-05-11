Jara responde a críticas del Presidente Kast al Partido Comunista

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, respondió a las críticas que realizó el Presidente José Antonio Kast contra el Partido Comunista. Esto tras el llamado a manifestaciones de la diputada Lorena Pizarro.



A través de su cuenta de X, el Mandatario sostuvo que “durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.



En conversación con Radio Duna, Jara afirmó que el Mandatario “entiende que cualquier tipo de movilización social es violencia, es azuzar las calles. Le falta alguna parte de la concepción de la democracia que no la tiene tan clara”.



“Es evidente que las personas pueden manifestarse (…) Para mí es claro que esto no va a ser solo político, también va a ser social. Si de alguna u otra forma los partidos políticos están en cierta crisis”, indicó.



La excandidata presidencial dijo que los partidos están en “cierta crisis de representatividad importante que hay que complementar. Y el mundo social va a ser importante”.



En esta línea, afirmó que “muchas cosas se han resuelto precisamente por el movimiento social. Chile avanzó en gratitud universitaria por el movimiento que hicieron los estudiantes. Chile avanzó en mejorar un poco la infraestructura de los colegios”.



Y sostuvo que “penalizar la movilización social no corresponde en una democracia. Yo sé que la derecha chilena ha hecho un esfuerzo importante por denominar al estallido social como algo delictual y hacer creer que esto provino como de una orquestación casi armada hasta el último detalle, pero toda la gente que estuvo ahí sabe que eso no es así”.



“Ese disciplinamiento que se quiere imponer desde la derecha chilena les va a dar a lo mejor algunos votitos, pero es de corto alcance. La democracia hay que profundizarla, no al revés, no restringirla”, sentenció.