Ex “The Voice” Valeria Fernández lanza nuevo single y anuncia concierto en Santiago

En 2022 hizo emocionar a la reconocida cantante Yuri, mientras participaba en el programa de talentos de Chilevisión, “The Voice”. En ese momento, la cantante de pop romántico, Valeria Fernández, tenía solo 17 años y ya captaba la atención de los medios, con su carisma y talento vocal.

Nacida en Maracaibo, Venezuela, la artista está radicada desde hace nueve años en nuestro país, donde en 2023 inicia su carrera solista, con el lanzamiento de su primer sencillo “Galán”.

Desde entonces ha lanzado seis singles, además del mencionado anteriormente: “Mientras Yo”, “¿Por qué?”, “Amor de Stories”, “La canción que te hice” y “¿Por qué no yo?”, este último, disponible hace solo unos días en todas las plataformas digitales.

“El amor es un tema recurrente en todas mis canciones. Creo que hay que posicionar ese lindo sentimiento en el lugar que se merece, sobre todo en la actualidad, donde muchos músicos jóvenes cantan otro tipo de contenidos”, dice la joven cantante.

Sobre su último single, ¿Por qué no yo?, Valeria Fernández, que además es compositora, comenta que “escribí esta canción debido a una desilusión amorosa, que tuve hace algunos años. El tema relata el momento exacto de una de las etapas más incómodas y dolorosas de un duelo amoroso: el momento en donde se lucha en silencio contra todas las dudas y todo no parece tener sentido”.

Respecto de las expectativas que tiene con este nuevo single, la cantante cuenta que “busco acompañar a quienes han vivido esa sensación silenciosa de no ser elegidos, de quedarse con preguntas después de una ruptura amorosa, y de cargar con dudas y dolor que a veces no se dicen en voz alta. Me interesa que la canción sea un espacio donde alguien pueda sentirse identificado, entendido y un poco menos solo en ese proceso”.

Su próximo concierto

Valeria Fernández se presentará este 29 de mayo en la sala SCD del Mall Plaza Egaña. Su segundo espectáculo en el mismo recinto, en el que realizó su primer concierto en 2023, y que lleva por nombre “Reescribiéndome”, nombre del nuevo EP de la artista, que lanzará en junio de este año.

“Con este show busco mostrar una nueva versión de mí misma: una versión más fuerte, más consciente y con una dirección mucho más clara. Una historia de transformación y que sea un espacio de compañía para otros. Una forma de decir que es posible volver a reconstruirse. Y al mismo tiempo, es mi manera de dar a conocer esta nueva etapa de mi música, desde un lugar mucho más honesto y personal”, concluye.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir a través de la plataforma PortalTickets.