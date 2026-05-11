Proyecto de Reconstrucción Nacional: PDG ingresó batería de indicaciones

El Partido de la Gente (PDG) ingresó este lunes una batería de indicaciones al proyecto de Reconstruccción Nacional, impulsado por el Gobierno.

La diputada Zandra Parisi entregó un documento con aproximadamente 130 modificaciones. No obstante, desde la colectividad apuntan a que las indicaciones sólo serían entre 70 y 100, consignó Radio Biobío.

Se trata de una batería de propuestas de carácter técnico que abarcan tanto artículos permanentes como transitorios. Incluyendo materias tributarias, de vivienda, medio ambiente y reglas fiscales.



De acuerdo a Emol, entre los principales cambios, la parlamentaria propone extender hasta 2030 la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios. Además de ampliar su cobertura a nuevas regiones afectadas por catástrofes y reforzar los mecanismos de control y fiscalización.



En el ámbito tributario, las indicaciones consideran ajustes a tasas impositivas, modificaciones en el tratamiento de ciertas rentas -que pasarían a no constituir renta- y la creación de un impuesto único de 5% para ingresos provenientes de una tercera vivienda económica. Medida enfocada en personas naturales y pymes.



La propuesta incluye cambios en materia ambiental, reemplazando compensaciones directas por mecanismos de créditos tributarios. Esto con el objetivo de reducir el impacto fiscal y priorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas, consignó el medio citado.



Otro de los aspectos es el cuestionamiento a la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto. Advirtiendo que podría limitar la capacidad del Estado para realizar futuras reformas y generar riesgos fiscales.



Finalmente, las indicaciones incorporan resguardos para evitar que reasignaciones presupuestarias afecten programas sociales esenciales, junto con ajustes normativos orientados a fortalecer la certeza jurídica y evitar efectos retroactivos en la aplicación de la ley.

El excandidato presidencial, Franco Parisi, dijo este lunes, en entrevista con Radio 13C, que “nosotros tenemos más de 100 indicaciones. Por ejemplo, hay cosas que nosotros, de hecho, ya lo conversamos con, yo lo conversé con el ministro (Quiroz), hay cosas que a nosotros no nos hacen sentido”.



