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Parisi critica los primeros 2 meses de Gobierno: “Demasiada estrella y poco equipo”

El líder y fundador del Partido de la Gente, en entrevista con Radio Cooperativa, dijo que “si estuvieron preparándose cuatro años porque ellos sabían que iban a ganar, tenían las lucas para hacerlo con sus equipos, yo creo que están al debe. A mí no me gusta la estructura, de hecho, todavía, en términos futbolísticos, veo demasiada estrella y poco equipo”.

Patricia Schüller Gamboa
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Parisi critica los primeros 2 meses de Gobierno: “Demasiada estrella y poco equipo”

El líder y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se mostró especialmente crítico sobre los dos meses del Gobierno de José Antonio Kast. Aseguró que “están al debe” y cuestionó los desempeños de los ministros del Interior y Seguridad.

“Este es un partido que está perdiendo 6-0 el primer set, o los primeros meses. No veo grandes aciertos. Veo una estructura organizacional bastante difícil de digerir y entender. No era lo que yo esperaba. Si estuvieron preparándose 4 años porque ellos sabían que iban a ganar (…) yo creo que están al debe”, afirmó Parisi en entrevista con Radio Cooperativa.

Agregó que “si estuvieron preparándose cuatro años porque ellos sabían que iban a ganar, tenían las lucas para hacerlo con sus equipos, yo creo que están al debe. A mí no me gusta la estructura, de hecho, todavía, en términos futbolísticos, veo demasiada estrella y poco equipo”.

El excandidato presidencial también fue crítico de la gestión del ministro del Interior, Claudio Alvarado. “No tiene clara su película con esta nueva incorporación del ministro de Seguridad y el ministro secretario general de la Presidencia. Yo creo que hay un desorden ahí”, aseguró.

Fue crítico también de la gestión de la ministra Trinidad Steinert. “Confundieron emergencia con caos. El asunto de seguridad está completamente un caos. Ya le han mandado los recados a la ministra, que todavía está completamente al debe”, aseguró.

“No vemos un trabajo que esté a la altura de lo que requiere la gente, nosotros estamos con la gente. En realidad, seguimos viendo portonazos, turbazos, asesinatos a diestra y siniestra. No vemos un plan ni una coordinación con los alcaldes. No es lo que nosotros esperábamos y creo que la gente la está pasando muy mal”, aseguró.

En la entrevista, Franco Parisi se refirió, además, al rol que ha tenido el PDG para destrabar en el Congreso la megarreforma.

“No fue fácil zurcir las heridas que generó el documento de Hacienda que llegó el día miércoles (…) Afortunadamente yo tenía programada una reunión con el ministro al día siguiente y pudimos enmendar lo que había ocurrido”, explicó el excandidato.

Añadió que la intervención del PDG fue necesaria porque “había que meterle un poquito más de corazón a esta reforma. Esta reforma es muy dura en términos de que sí, hay cambios significativos en la economía, pero yo estoy en desacuerdo, faltaba algo para la clase media y nosotros se lo tratamos de dar”.

“Yo le dije al ministro (Jorge) Quiroz que no era bueno para Chile, para la reforma, para los inversionistas y para la visión internacional de los financistas para con Chile, sacar este proyecto de ley con dos votos ‘pirquineados'”, señaló.

“Le dije: por favor, no considere los 90 (votos) que ya tendríamos, sino ojalá tener 100 y abrirse a conversar con la DC y con el PPD. Yo creo en los grandes acuerdos, y si nosotros pudimos abrir la puerta para aquello, bienvenida sea”, finalizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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