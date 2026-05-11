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Justicia de Bolivia declara en rebeldía a Evo Morales por no asistir a juicio por trata de personas

La defensa del propio Morales ya había adelantado en las últimas horas que el expresidente boliviano no se presentaría al juicio oral que arrancó este lunes en la ciudad de Tarija, en el sur del país. Añadió que asumiría las consecuencias legales que acarrea su decisión y recurriendo a su vez a instancias internacionales.

Patricia Schüller Gamboa
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Justicia de Bolivia declara en rebeldía a Evo Morales por no asistir a juicio por trata de personas

La Justicia boliviana declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales. Esto tras no presentarse este lunes ante el Tribunal Departamental de Tarija, donde tiene lugar el proceso judicial en su contra por un delito de trata de personas. Esto por una relación con una adolescente durante su etapa presidencial.

La defensa del propio Morales ya había adelantado en las últimas horas que el expresidente boliviano no se presentaría al juicio oral que arrancó este lunes en la ciudad de Tarija, en el sur del país. Añadió que asumiría las consecuencias legales que acarrea su decisión. Y recurriendo a su vez a instancias internacionales.

La acusación sostiene que Morales mantuvo en 2015 una relación con una joven entonces de 16 años, con quien tuvo una hija en su etapa presidencial, que se prolongó desde 2006 hasta 2019. Esto cuando salió del país, presionado por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas. Estas no reconocieron su triunfo electoral.

Fuerte presencia policial alrededor del tribunal

A pesar de que la defensa de Morales anticipó que no se presentaría este lunes, se desplegó una fuerte presencia policial en los alrededores del tribunal. Este también juzga a la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra, según detalló la prensa local.

Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, no ha acudido a ninguna de las citaciones de las autoridades. Las acusa, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber fabricado un caso en su contra.

La fuerte adhesión de la que goza Morales en esa parte del país ha evitado hasta ahora que las autoridades llevaran a cabo ningún tipo de operación para detenerlo. Ante el temor de que se produjeran fuertes disturbios.

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz declaró que la intención es arrestarle, sin que se hayan producido novedades al respecto todavía.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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