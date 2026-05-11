Incendio afectó a restaurante en Mall Plaza Los Dominicos: Bomberos controló la emergencia 

La tarde de este lunes se reportó un incendio en un restaurante del Mall Plaza Los Dominicos, ubicado en la comuna de Las Condes.

El siniestro se concentró en la cocina y en la techumbre del local, y provocó una gran cantidad de humo. La situación obligó a evacuar a clientes y personal presente en el centro comercial.

Personal del Cuerpo de Bomberos, que despachó varias unidades hasta avenida Padre Hurtado Sur con Pehuenches, logró contener la emergencia.

Según consignó Radio Biobío, y luego de controlar la emergencia, Bomberos hará una evaluación técnica. Posteriormente se determinará si se abren las puertas de los recintos que se encuentran fuera del patio de comida.

La citada emisora indicó que hubo dos personas lesionadas, correspondiente a una clienta que respiró humo y un trabajador del restaurante.

Ambos fueron atendidos por personal de la Clínica Universidad de Los Andes. Además, el trabajador fue trasladado a la Mutual de Seguridad, ya que el incendio sería un accidente de trabajo.

Capitan de Bomberos entrega detalles

En declaraciones obtenidas por la mencionada radio, el capitán Pablo Delannoy, de la 15.ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, entregó detalles de la emergencia.

“Se trató de fuego en el entretecho de un restaurante, en las terrazas del Mall Plaza Los Dominicos. El fuego se encuentra controlado”, sostuvo.

En la misma línea, precisó que el origen y la causa del incendio se encuentra en materia de investigación. A la vez, explicó que alrededor de 500 personas fueron evacuadas.

“(El incendio) se propagó por el techo, en la extensión del restaurante, no propagándose a otras dependencias del mall”, añadió.

Por su parte, señaló que “el humo, principalmente de la combustión, se concentró en el entretecho y hacia el exterior. Pero obviamente ingresó humo dentro del mall, el cual en este minuto ya es bastante mínimo, ya que hemos realizado ventilación y el mall ya encendió nuevamente el sistema de extracción de aire”.