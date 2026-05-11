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Confech entrega carta al Mineduc por recortes en educación

El texto señala que los representantes de la organización, que reúne a la mayoría de las federaciones de universitarios, sienten una “profunda preocupación, así como miles de estudiantes y sus familias, frente a los recortes presupuestarios propuestos para el sistema educativo público por parte del Ministerio de Educación”.

Patricia Schüller Gamboa
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Confech entrega carta al Mineduc por recortes en educación

Dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llegaron este lunes hasta llegaron el Ministerio de Ministerio de Educación. Esto para manifestarse en contra de los recortes presupuestarios propuestos por el Gobierno en el área educativa y también para entregar una carta dirigida a la ministra María Paz Arzola.

El texto señala que los representantes de la organización, que reúne a la mayoría de las federaciones de universitarios, sienten una “profunda preocupación, así como miles de estudiantes y sus familias, frente a los recortes presupuestarios propuestos para el sistema educativo público por parte del Ministerio de Educación”.

Añade que “tenemos plena convicción, dado que así lo demuestra la experiencia de la humanidad, de que la inversión que una sociedad realiza en educación determina su capacidad para promover el desarrollo social y productivo del país. Además del bienestar de su población”.

Desde la Confech hiceron notar además que los recortes no solo implican una discusión presupuestaria, sino que afectarían de forma directa a los estudiantes, a las instituciones y a las distitas comunidades educativas.

Para los estudiantes, los recortes traen “más precarización y menos oportunidades, y son un golpe directo a la educación”.

La ministra María Paz Arzola y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, determinaron un recorte del 1,12% en el presupuesto para este año. Y los mayores ajustes se concentran en el Crédito con Aval del Estado (CAE), la gratuidad universitaria y los fondos destinados a infraestructura escolar.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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