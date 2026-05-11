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Mataron de un disparo en la cabeza a un hombre en la Vega Central

El crimen ocurrió en calle Olivos, en cercanías de la Vega Central, donde la víctima fue interceptada por otro sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. Falleció en el mismo lugar.

Patricia Schüller Gamboa
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Mataron de un disparo en la cabeza a un hombre en la Vega Central

Un hombre fue asesinado este lunes de un disparo en la cabeza en plena vía pública en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió en calle Olivos, en cercanías de la Vega Central. La víctima fue interceptada por otro sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. Falleció en el mismo lugar.

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron a cargo de la investigación.

El comisario Danilo Sepúlveda, de la BH Centro Norte, señaló que la víctima “se encuentra en condición de N.N. Se está realizando el levantamiento de las huellas necrodactilares a fin de someterlas a pericias y obtener su identidad”.

“Por medio del empadronamiento que se ha realizado de forma inicial se ha podido obtener como información que la víctima sería un comerciante del sector de la Vega, pero esa información la estamos contrastando con otros empadronamientos que se están realizando”, añadió el comisario Sepúlveda.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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