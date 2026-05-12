Lula se reunió con Bachelet en Brasilia y le confirmó su respaldo a la ONU

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió en Brasilia a Michelle Bachelet. Y le confirmó su apoyo a la candidatura a la Secretaría General de la ONU.



En su cuenta de X, junto a una foto, el mandatario brasileño expresó. “Recibí, este lunes (11), a la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet para tratar de su candidatura al cargo de Secretaria General de la ONU”.



“Discutimos varios temas de la agenda internacional y el papel que una ONU reformada necesita tener para la promoción de la paz y del desarrollo sostenible. Así como para el fortalecimiento del multilateralismo”, añadió.

Su experiencia “la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la organización”

“Su experiencia como jefa de Estado y profunda conocedora de la ONU la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la organización”, cerró.



El 21 de abril pasado, Bachelet inició oficialmente su carrera a la ONU. Expuso sobre su candidatura frente a la Asamblea del organismo internacional.



La mandataria, que también es apoyada por México, detalló ante el organismo internacional los ejes de su candidatura a la Secretaría General. Su mensaje fue centrado en el diálogo y la esperanza.

