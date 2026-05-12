Fiscalía confirma que caso de joven en San Miguel fue un secuestro

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó que el caso del joven de 19 años que fue retenido durante varias horas este martes en San Miguel fue un secuestro.

Barros, en entrevista con el Canal 24 Horas, dijo que “efectivamente fue un secuestro”. Donde la liberación de la víctima se dio “gracias al trabajo de la Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros”.

“Esto no implica que haya diligencias pendientes” pese a su rápida liberación, sostuvo.

El fiscal descartó que haya sido un “secuestro express, sino que es uno de los que tradicionalmente estamos teniendo”

El joven fue hallado con vida dentro de una casa por Carabineros, procediendo a la detención de cuatro personas.

Si bien Barros no se refirió mayormente al hecho en sí, al tratarse de una situación en desarrollo, los antecedentes sostienen que los retenidos son dos hombres y dos mujeres de nacionalidad extranjera.

Respecto al estado de salud del secuestrado, acotó que “está bien”.