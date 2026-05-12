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Samsung responde a millonaria demanda de Dua Lipa y niega haber usado su imagen sin autorización

Desde la compañía se defendieron tras la acusación de haber ocupado sin permiso la imagen de la cantante, en las cajas de sus televisores. “La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso”, señalaron.

Leonardo Medina
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Samsung responde a millonaria demanda de Dua Lipa y niega haber usado su imagen sin autorización

Tras el revuelo que generó una millonaria demanda de la cantante británica, Dua Lipa, en contra de Samsung Electronics, la empresa alzó la voz y negó la acusación de la artista. 

La estrella pop presentó una demanda por $15 millones de dólares, apuntando al presunto uso no autorizado de su imagen en las cajas de televisores comercializados de la empresa.

Versión de Samsung

Bajo ese contexto, y en una declaración enviada a Agencia EFE, Samsung respondió y entregó su versión de los hechos.

“La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público”, señaló la compañía. 

En ese marco, el gigante surcoreano desestimó “cualquier acusación de uso indebido intencional”.

De igual forma, la empresa comentó a AFP que están abiertos “a una solución constructiva con el equipo de la señora Lipa”.

Samsung precisó que la imagen fue utilizada en 2025, para reflejar contenidos de socios externos disponibles en televisores. Además, remarcó que “respeta profundamente” a Lipa y sus derechos de imagen.

Dua Lipa presenta millonaria demanda contra Samsung por usar su imagen en cajas de televisores
Source Texto: La Nación/Foto: X
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