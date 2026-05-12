Ministro Alvarado denuncia “acción dilatoria” de la oposición contra megarreforma

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó “una acción dilatoria” por parte de algunos parlamentarios de oposición que anunciaron un “tsunami” de indicaciones contra la megarreforma. El secretario de Estado llamó a los legisladores tomar el tema “con seriedad”.



En entrevista con Radio Pauta, Alvarado calificó como “extraña” la reacción de ciertos parlamentarios. “Es extraña porque un proyecto que tiene cuarenta y tantos artículos, y que se le presenten 1.500 indicaciones, a mí la lógica me dice que algún problema hay”, aseguró.



“Aquí hay una acción deliberada, dilatoria. (…) Gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto. (…) Si están tan activos los parlamentarios que no pueden dejar las indicaciones y después ignorarlas. Bueno, que las vayan a defender y si hay que estar día y noche trabajando que lo hagan”, agregó.

“Me atrevería a apostar que gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto”

Añadió que “me atrevería a apostar que gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto (…) son indicaciones de forma o para hacer presente un punto que todo el mundo sabe”.



Para el secretario de Estado la intención de los parlamentarios es que “los plazos que tiene establecido el Gobierno, con las urgencias del proyecto, se vayan prolongando”.



“Las urgencias hay que cumplirlas. Si está este número de indicaciones, el presidente de la comisión tendrá que citar las veces y las oportunidades que correspondan para cumplir ese plazo que tiene”, aseguró y afirmó que los plazos de tramitación se mantendrán.

Sobre diputada Pizarro: “Es triste escuchar este tipo de declaraciones”

Consultado por el llamado de movilizaciones de la diputada del PC, Lorena Pizarro sostuvo. “Es triste escuchar ese tipo de declaraciones. (…) Cuando el Congreso toma una decisión y si a alguien no le gusta, no está aceptando las reglas de la democracia. Y si quieren revertir lo que hace el Congreso por la vía de la presión de la calle estamos en otro estamento y eso significa desconocer las reglas de la democracia”.



Agregó que “claramente en su declaración está insinuando que hay que buscar otro tipo de acciones para que la calle presione para que esas medidas no se concreten o se reviertan y eso es inaceptable”.

