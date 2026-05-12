Home Nacional "ministro alvarado denuncia “acción dilatoria” de la o..."

Ministro Alvarado denuncia “acción dilatoria” de la oposición contra megarreforma

El titular del Interior, en entrevista con Radio Pauta, calificó como “extraña” la reacción ciertos parlamentarios de oposición. “Es extraña porque un proyecto que tiene cuarenta y tantos artículos, y que se le presenten 1.500 indicaciones, a mí la lógica me dice que algún problema hay”, aseguró.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Ministro Alvarado denuncia “acción dilatoria” de la oposición contra megarreforma

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó “una acción dilatoria” por parte de algunos parlamentarios de oposición que anunciaron un “tsunami” de indicaciones contra la megarreforma. El secretario de Estado llamó a los legisladores tomar el tema “con seriedad”.

En entrevista con Radio Pauta, Alvarado calificó como “extraña” la reacción de ciertos parlamentarios. “Es extraña porque un proyecto que tiene cuarenta y tantos artículos, y que se le presenten 1.500 indicaciones, a mí la lógica me dice que algún problema hay”, aseguró.

“Aquí hay una acción deliberada, dilatoria. (…) Gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto. (…) Si están tan activos los parlamentarios que no pueden dejar las indicaciones y después ignorarlas. Bueno, que las vayan a defender y si hay que estar día y noche trabajando que lo hagan”, agregó.

“Me atrevería a apostar que gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto”

Añadió que “me atrevería a apostar que gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto (…) son indicaciones de forma o para hacer presente un punto que todo el mundo sabe”.

Para el secretario de Estado la intención de los parlamentarios es que “los plazos que tiene establecido el Gobierno, con las urgencias del proyecto, se vayan prolongando”.

“Las urgencias hay que cumplirlas. Si está este número de indicaciones, el presidente de la comisión tendrá que citar las veces y las oportunidades que correspondan para cumplir ese plazo que tiene”, aseguró y afirmó que los plazos de tramitación se mantendrán.

Sobre diputada Pizarro: “Es triste escuchar este tipo de declaraciones”

Consultado por el llamado de movilizaciones de la diputada del PC, Lorena Pizarro sostuvo. “Es triste escuchar ese tipo de declaraciones. (…) Cuando el Congreso toma una decisión y si a alguien no le gusta, no está aceptando las reglas de la democracia. Y si quieren revertir lo que hace el Congreso por la vía de la presión de la calle estamos en otro estamento y eso significa desconocer las reglas de la democracia”.

Agregó que “claramente en su declaración está insinuando que hay que buscar otro tipo de acciones para que la calle presione para que esas medidas no se concreten o se reviertan y eso es inaceptable”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Informan masiva pelea en liceo de Talcahuano: Hay 7 do...

Según consignó Radio Cooperativa, lo ocurrido fue denunciado por la directora del establecimiento quien indicó a Carabineros que durante la mañana y luego de un partido de fútbol, un grupo de estudiantes de cuarto medio comenzó una riña.

Leer mas
Nacional
Tribunal dejó en libertad a los dos detenidos por la a...

Ambos fueron formalizados por el delito de atentado y amenazas contra la autoridad. El Juzgado de Garantía de Limache los dejó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Además, dio un plazo de 120 días para cerrar la investigación.

Leer mas
Nacional
Usach suspendió las clases este martes a causa de la m...

Según información a la que accedió BioBioChile, se trata de un joven, de 21 años, que cayó desde el séptimo piso de la Facultad de Administración y Economía. No habría intervención de terceros en su fallecimiento.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
21
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/